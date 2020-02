Легендарный Sting едет в Киев: первые детали

Sting едет в Киев (коллаж РБК-Украина)

Культовый Sting возвращается в Украину с большим сольным концертом

Sting едет в Киев. В столице Украины звезда представит свою новую программу под названием My Songs.

Как стало известно Styler, выступление британского артиста состоится 6 октября во Дворце Спорта.

My Songs - это шикарное и динамичное шоу, которое демонстрирует его любимые песни, написанные на протяжении всей карьеры 17-кратного лауреата премии Grammy как с The Police, так и в качестве сольного исполнителя.

В Киеве музыкант перенесет поклонников в музыкальное путешествие во времени благодаря хитам "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne", "Demolition Man" и другим. Все эти шедевры, вошедшие в золотую коллекцию мировой музыки, будут исполнены в сопровождении впечатляющего рок-ансамбля.

Топ 5 лучших песен и клипов Стинга

Englishman In New York

Sting - Englishman In New York

Don't Make Me Wait

Sting, Shaggy - Don't Make Me Wait

Fields Of Gold

Sting - Fields Of Gold

Desert Rose

Sting - Desert Rose

Shape Of My Heart

Sting - Shape Of My Heart

Добавим, что продажа билетов на шоу начнется 18 февраля (с 10:00 до 17:00) для членов Fan Club и 19 февраля (с 10:00) для общей публики.

Кстати, 6 июня 2019 года Sting мог выступить во Львове. Но из-за замены газона на "Львов Арене", а также матч национальной сборной Украины по футболу, концерт пришлось отменить.

Отметим также, что легендарный британский рокер приезжал в Киев в 2017 году. Тогда еще не такая популярная, как сегодня, Христина Соловий в честь концерта знаменитости очень оригинально исполнила кавер-версию песни "Stolen car".