Легендарний Sting їде в Київ: перші деталі

Sting їде в Київ (колаж РБК-Україна)

Культовий Sting повертається до України з великим сольним концертом

Sting їде у Київ. У столиці України зірка представить свою нову програму під назвою My Songs.

Як стало відомо Styler, виступ британського артиста відбудеться 6 жовтня у Палаці Спорту.

My Songs - це розкішне і динамічне шоу, яке демонструє його найулюбленіші пісні, написані протягом усієї кар’єри 17-разового лауреата премії Grammy як із The Police, так і в якості сольного виконавця.

У Києві музикант перенесе шанувальників у музичну подорож у часі завдяки хітам "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne", "Demolition Man" та іншим. Всі ці шедеври, що увійшли до золотої колекції світової музики, будуть виконані у супроводі вражаючого рок-ансамблю.

Топ 5 кращих пісень і кліпів Стінга

Englishman In New York

Sting - Englishman In New York

Don't Make Me Wait

Sting, Shaggy - Don't Make Me Wait

Fields Of Gold

Sting - Fields Of Gold

Desert Rose

Sting - Desert Rose

Shape Of My Heart

Sting - Shape Of My Heart

Додамо, що продаж квитків на шоу розпочнеться 18 лютого (з 10:00 до 17:00) для членів Fan Club та 19 лютого (з 10:00) для загальної публіки.

До речі, 6 червня 2019 року Sting міг виступити у Львові. Але через заміну газону на "Львів Арені", а також матч національної збірної України з футболу, концерт довелося скасувати.

Відзначимо також, що легендарний британський рокер приїжджав до Києва в 2017 році. Тоді ще не така популярна, як сьогодні, Христина Соловій на честь концерту знаменитості дуже оригінально виконала кавер-версію пісні "Stolen car".