Легендарный баскетболист Шакил О'Нил рассказал невероятную историю о своем отце

Шакил О'Нил поразил историей о своем отце (Фото: Getty Images)

Олимпийский чемпион и чемпион мира, звезда НБА Шакил О'Нил рассказал о невероятной истории из жизни и об уроке, который преподал ему отец.

Он поведал, что отец после неудачной игры позвонил ему и потребовал немедленно прилететь домой. А там он показал сыну странную картину.

"Однажды, после поражения в матче с "Никс", в котором я сыграл отвратительно, мне позвонил отец. Он сказал мне тащить свой зад на самолет и лететь домой. Он спросил, могу ли я справиться с давлением, я же ответил, что давление взяло верх. Тогда он сказал мне сесть в машину и отвез меня к бездомной семье, жившей посреди улицы. Там были мужчина, женщина и двое детей. Мы остановились, и отец сказал мне: "Вот чертово давление". Он велел мне заботиться об этой семье, и я нашел им жилье на целый год. Давление заключается не в том, что ты игрок НБА, – давление чувствуешь, когда не можешь сказать, когда ты поешь в следующий раз", - цитирует слова О'Нила издание "Сегодня".

Как выяснилось, этот эпизод стал очень важным в жизни легендарного баскетболиста. Кроме спортивной карьеры Шакил О'Нил был очень активен в социальной жизни. Он снимался в кино, занимался общественными делами, выпустил несколько музыкальных дисков, написал автобиографию и стал лицом компьютерных игр, даже работал помощником шерифа.

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