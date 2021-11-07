Легендарные крылышки "Баффало": раскрыт уникальный рецепт 1964 года

Ингредиенты

Куриные крылышки 10 шт.

Сливочное масло 70 г

Томатная паста 50 г

Острый соус Табаско 2 ст. ложки

Мука 2 ст. ложки

Кайенский перец 1 ч. ложка

Паприка 1 ч. ложка

Соль 1 ч. ложка

Черный молотый перец ½ ч. ложки

Чесночный порошок ½ ч. ложки

Растительное масло

Способ приготовления

Крылышки хорошо промываем, при необходимости удаляем кожицу. Каждое крылышко разрезаем по суставу на две части.

Смешиваем муку, паприку, кайенский перец и соль

В этой панировке нужно обвалять крылья и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и сбрызнутый растительным маслом.

Готовить крылышки нужно при температуре 180 градусов 15-20 минут.

В сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Добавьте перец и чеснок. Соус поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока масло нее растает.

Достаньте крылышки из духовки и обмажьте соусом. Поставьте еще на 5-10 минут в духовку.

Подавайте крылышки горячими с овощами и соусами.