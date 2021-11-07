Легендарные крылышки "Баффало": раскрыт уникальный рецепт 1964 года

Куриные крылышки "Баффало" впервые приготовили в США в 1964 году в баре Anchor, в городе Баффало. Рецепт оригинального соуса с кайенским соусом придумали случайно. А потом обжарили в нем крылышки. С тех пор этот рецепт приготовления куриных крылышек стал самым популярным в мире.
Как приготовить куриные крылышки "Баффало", рассказали в издании foodandmood.
Крылышки хорошо промываем, при необходимости удаляем кожицу. Каждое крылышко разрезаем по суставу на две части.
Смешиваем муку, паприку, кайенский перец и соль
В этой панировке нужно обвалять крылья и выложить на противень, застеленный пекарской бумагой и сбрызнутый растительным маслом.
Готовить крылышки нужно при температуре 180 градусов 15-20 минут.
В сотейнике смешайте томатную пасту, острый соус и сливочное масло. Добавьте перец и чеснок. Соус поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте, пока масло нее растает.
Достаньте крылышки из духовки и обмажьте соусом. Поставьте еще на 5-10 минут в духовку.
Подавайте крылышки горячими с овощами и соусами.
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