Легендарна 110-та йде на ротацію: "Сталевий фронт" подякував бійцям

"Виходимо з високо піднятою головою. За два роки протистояння нарешті ротація. Ми будемо набиратися сил, щоб знову бити ворога", - написали бійці.

Оборону біля Авдіївки бригада зайняла ще у березні 2022 року, і утримувала її попри все, до наказу про відступ. У 2023 році, коли бої були особливо жорстокими, бригада протягом 4 місяців успішно відбивала атаки: російські війська втратили не менше 13 тис. убитими і пораненими, а за технікою співвідношення втрат становило 13:1 на користь ЗСУ.

Відходячи на ротацію, воїни подякували усім, хто їх підтримував - зокрема, Авдіївській, Мирноградській, Покровській військово-цивільним адміністраціям, керівництву Авдіївського коксохімічного заводу, а також усім донорам та волонтерам, які два роки надавали бригаді допомогу.

"Ми билися і будемо битися за нашу Батьківщину і за наших людей. Всі ці роки ми знали, заради чого ми це робимо. І вдячні за всю допомогу українців, які підтримували нас як лише могли. Окрема вдячність "Сталевому фронту", який закупляв, виготовляв, привозив нам допомогу, яка була дуже потрібна: дрони, авто, тепловізори і багато іншого. В єдності ми непереможні", - сказав командир бригади, полковник Микола Чумак.

Представники ініціативи "Сталевий фронт Ріната Ахметова" зі свого боку висловили вдячність бійцям за кожен день оборони країни.

"Кожна зустріч з ними була сповнена спокоєм, витримкою, шаленою відвагою та оптимізмом, які випромінювали наші оборонці попри морок війни. Ці хлопці нищили ворога нещадно, щодня проходили жорстокі бої і переживали втрати - і все одно завжди билися без жодних запобіжників чи страху», - прокоментував представник ініціативи Олександр Мироненко.

Нагадаємо, "Сталевий фронт" - мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова, створена його бізнесами для підтримки захисників України.