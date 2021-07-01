Легенда советского рока угодил в реанимацию с коронавирусом: поражены легкие

Советский рок-музыкант Петр Мамонов госпитализирован в больницу в очень тяжелом состоянии. Супруга Мамонова сообщила, что он находится в реанимации с коронавирусом.

Лидер группы "Звуки Му", легендарный рок-музыкант, поэт, певец и актер Петр Мамонов находится в московской больнице "Комунарка" в очень тяжелом состоянии. По словам медиков, у него поражено правое легкое – на 60%, левое – на 70%.

Ситуация усложняется тем, что 70-летний Мамонов не так давно перенес инсульт и у него есть сопутствующее заболевание – ишемическая болезнь сердца. В августе 2019 года у артиста произошел инфаркт миокарда и в течении двух недель ему сделали сразу две операции на сердце.

Кто такой Петр Мамонов

Артист родился 14 апреля 1951 года в Москве. С ранней юности увлекался рок-музыкой, в молодости был московским хиппи. Окончил сначала полиграфический техникум, потом отучился три курса в полиграфическом институте. Сменил много профессий и почти на 10 лет забросил музыку.

В начале 1980-хх создал собственную рок-группу "Звуки Му". Сначала выступал на квартирниках, потом стали участвовать в сборных концертах с группами "Браво", "Аквариум", "Зоопарк" и "Кино". Первый большой концерт группа дала в 1984 году, однако настоящая популярность к музыкантам пришла только после 1987 года.

В начале 1990-х Петр Мамонов начал увлекаться актерским мастерством – участвовал в театральных постановках и начал сниматься в кино. В 2008 году выпустил первый сборник поэтических афоризмов. В 2014 году начал вести авторскую программу "Золотая полка" на радиостанции "Эхо Москвы".