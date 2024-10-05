Легенда, що живе вічно. 4 нереалізовані проекти та несподівані факти про Стіва Джобса

Нездійснені проекти Стіва Джобса

Незважаючи на свої неймовірні здобутки, були проекти, які Джобс не зміг довести до кінця. Деякі з них мали можливість змінити цілі галузі, як і ті, над якими він працював у минулому.

Apple Car (Проект Titan)

Один із найбільш широко обговорюваних проектів був автономний автомобіль Apple, відомий як Project Titan. Хоча Джобс безпосередньо не брав участь у розробці автомобіля в роки, що безпосередньо передували його смерті, він, як повідомляється, виявляв інтерес до автомобільної промисловості.

Вважається, що Джобс грав із ідеєю створення революційного автомобіля, прагнучи створити безшовне поєднання технологій та транспорту. Після його смерті Apple продовжувала вивчати цей проект, хоча його статус залишається досі невизначеним.

Проект Apple Car (фото: Current EV)

Революція Apple TV

Джобс був захоплений зміною того, як ми споживаємо телебачення. У своїй біографії Уолтера Айзексона наводиться цитата Джобса: "Я нарешті це зрозумів", маючи на увазі новий інтуїтивний інтерфейс телебачення, який буде інтегрований з інтернетом та іншими службами Apple.

Хоча Apple TV зрештою була розроблена, але жодна з них не відповідає новаторським змінам, які уявляв Джобс.

Наступна еволюція iPhone та iPad

Хоча Джобс представив перший iPhone та iPad, його бачення цих пристроїв було далеко не повним. Він вірив, що обидва можуть розвиватися, щоб стати ще більш інтегрованими у повсякденне життя та культуру.

iPhone 4S, який був випущений всього за день до його смерті, був солідним поліпшенням, але Джобс мав подальші ідеї про майбутнє штучного інтелекту, розумних помічників і датчиків, які зроблять ці пристрої незамінними в нових способах.

Siri, активований помічник Apple, був запущений з iPhone 4S, але його розвиток і поліпшення були повільними, можливо, через відсутність інноваційного драйву Джобса.

Технології охорони здоров'я

Особиста боротьба Джобса із хворобою викликала інтерес до технологій охорони здоров'я. Хоча Apple не займалася продуктами охорони здоров'я під час його роботи, у Джобса було бачення того, як технології, що носяться, можуть вплинути на особисте здоров'я.

Його ідеї заклали основу для того, що пізніше стало Apple Watch, з його вбудованими моніторами серцевого ритму та можливостями відстеження здоров'я. Хоча Джобс не дожив до цього, його вплив помітний у прагненні Apple до інновацій в галузі охорони здоров'я.

Цікаві факти про Стіва Джобса

Життя Стіва Джобса було наповнене парадоксами, творчістю та випробуваннями, що зробило його однією з найпривабливіших постатей у сучасній історії.

Прийомний син, який виріс у Кремнієвій долині

Джобс народився в 1955 році в Сан-Франциско у біологічних батьків Джоанни Шибле та Абдулфаттаха Джандалі, але був відданий на усиновлення. Він виховувався Полом і Кларою Джобс у Маунтін-В'ю, Каліфорнія, прямо в серці Кремнієвої долини. Цей регіон став синонімом технологічної революції, яку допоміг очолити Джобс.

Стів Джобс у бетстві (фото: Steve Jobs)

Випускник коледжу

Як і інші відомі технологічні піонери, включаючи Білла Гейтса та Марка Цукерберга, Джобс не закінчив коледж. Він кинув Рід-коледж після всього одного семестру, але залишився на кампусі, щоб прослухати курси, які його цікавили, такі як каліграфія, що пізніше вплинуло на друкарню та дизайн продуктів Apple.

Співзасновник Pixar

Крім Apple, іншим великим успіхом Джобса була його участь у світі анімації. У 1986 році, після того, як його вигнали з Apple, він купив The Graphics Group (пізніше перейменовану в Pixar) у Lucasfilm.

Під його керівництвом Pixar продовжувала випускати революційні фільми, такі як "Історія іграшок" та "У пошуках Немо", революціонізуючи анімацію і зрештою об'єднуючись з Disney.

Буддист та мінімаліст

Джобс був відомий своїм мінімалістським способом життя та інтересом до буддизму, який він вивчав під час поїздки до Індії на початку двадцятих років. Ця філософія вплинула на його підхід до дизайну, віддаючи перевагу простоті та ясності над складністю. Його культова чорна водолазка, джинси та кросівки стали символом його невибагливого стилю.

Лідер-перфекціоніст

Джобс був відомий своїм перфекціонізмом та вимогливим характером. Він часто підштовхував свої команди до меж, але його невпинне прагнення до досконалості призвело до створення деяких найзнаковіших продуктів коли-небудь створених. Якось він відклав запуск iPhone на кілька тижнів, тому що був незадоволений зовнішнім виглядом екранного скла.

Спадщина Стіва Джобса

Незважаючи на те, що кар'єру Джобса було перервано, його вплив продовжує відчуватися у всьому світі. Його поєднання творчості, цілеспрямованості та бачення майбутнього заклало основу для інновацій, які продовжують формувати наше цифрове життя.

Багато продуктів і ідей, які він представив, такі як iPhone, iTunes Store і MacBook, є наріжними каменями сучасної технології.