Ледяные дожди, лютые морозы и даже бураны: появился прогноз погоды на зиму 2021-2022

Зима 2021-2022 готовит нам много сюрпризов - как приятных, в виде оттепели и потепления, так и не очень - нас ждут ледяные дожди, сильные морозы и возможны даже снежные бураны.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, пишет "Сегодня".
По предварительным прогнозам синоптика, предстоящая зима в Украине будет холодной.
Синоптик прогнозирует, что первый месяц зимы в самом начале огорчит украинцев ледяными дождями, вторая декада месяца принесет небольшой снег, а до конца месяца придет зима со всеми ее "прелестями" - морозами и снегопадами
А вот январь начнется с потепления, но продлится оно недолго.
"Мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, потом потеплеет", - считает синоптик.
Леонид Горбань прогнозирует, что последний месяц предстоящей зимы будет довольно суровым.
"Февраль также окажется лютым, особенно сильные морозы - во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", – рассказал Горбань.
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