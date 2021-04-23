Леди-винтаж: современная винничанка ходит по городу в костюмах 19 века

В гардеробе Милы Поворознюк – сотни платьев из шелка, велюра и атласа. Вся одежда сшита по моде 19 века. В таких нарядах Мила ходит уже несколько лет. Среди неотъемлемых частей ее гардероба – кружева, обязательно корсет и шляпка.

Большинство нарядов Мила сшила сама, остальное – заказывает или ищет на барахолках и в магазинах секонд-хенда.

"Например, винтажная накидка – это идеальный пример моды 1890-1900 годов. Ее я нашла в секонд-хенде", - рассказала Поворознюк.

Информацию о моде 100 лет назад Мила находит в старинных журналах. Образ женщины создает не только платье, но и чулки, обувь, украшения и обязательно – нижнее белье.

"Подъюбник один, подъюбник второй и – это еще не все. Сверху отдельно маечка, которая делает "голубиную грудку. Их очень любили до 1914 года: здесь объем и здесь объем", - добавила модница.

Кроме моды 19 века у Милы есть еще одно увлечение – кошки. Их у Поворознюк 13 штук и всех она подобрала на улице.

Именно о питомцах и о старинных нарядах женщина рассказывает на своих страницах в социальных сетях. Когда количество подписчиков перевалило за 300 тысяч, увлечения начали приносить и доход.

"У меня рубрики на тему исторических сериалов, где я даю рецензии", - добавила Мила.

Она признается, что останавливаться только на одежде не планирует. Вместе с мужем она купила сельский дом. В нем будет сделан ремонт в стиле прошлых эпох, а потом туда привезут старинную мебель. А потом – открыть ателье винтажной одежды, чтобы все желающие смогли примерить на себя старинный образ.

Винничанка стала звездой города благодаря своим нарядам 19 века