Леди Гага взобралась на поклонника и упала со сцены (видео)

Леди Гага попала в очень неудобное положение на своем концерте. Американская певица взобралась на фаната, который вышел к ней на сцену, но не удержала равновесие и рухнула вместе с ним вниз. Об этом сообщает один из таблоидов США.

Исполнительница давала свой концерт в Лас-Вегасе и решила пошалить. К ней на сцену вышел мужчина, она взобралась на него, имититируя сексуальные движения. Фанат вначале балансировал со звездой, а потом не удержался и они рухнули вместе. Люди начали громко изумленно кричать.

Интересно, что поп-дива продолжила концерт как ни в чем не бывало. Как дальше развивалась история с поклонником - не известно.

К слову, это уже не первое падение Гаги. Так, ранее певица резко упала перед автомобилем, в прессе писали, что она была изрядна пьяна.