Леди Гага отдала дань культовому украинскому режиссеру: видео впечатляет

Леди Гага отдала дань культовому украинскому и армянскому режиссеру Сергею Параджанову в новом клипе "911". Американская певица показала захватывающие образы, которыми она вдохновилась в фильме "Цвет граната" 1969 года.

Клип сделан в виде мини-фильма, режиссером которого стал Тарсем Сингх, пишет Likeinua.com.

Отметим, что в своем фильме Сергей Параджанов использовал мало реальных диалогов, и большая часть истории рассказывается с помощью повествования, звука, музыки и случайных заставок.

Леди Гага "911" (видео: YouTube/Lady Gaga)

Для создания оригинальных образов Гага с командой нашли новых дизайнеров и все наряды показанные в ролике - уникальны.

Певица призналась, что история, рассказанная в клипе, очень личная. Она о душевном здоровье и о том, как мечты могут взаимодействовать и формировать героев внутри и вокруг нас.

Кадр из фильма "Цвет граната" Сергея Параджанова

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