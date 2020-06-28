Как лечить детские колики: Комаровский поделился важными рекомендациями

Евгений Комаровский рассказал, как лечить детские колики. Необъяснимые приступы плача, которые возникают у вполне здорового ребенка, обычно проходят у большинства детей к 4-м месяцам.⁣

По словам врача, медицинская наука не может с уверенностью ответить на вопрос, в чем истинная причина колик. Однако есть предположение, что это может быть связано с неправильным режимом кормления. Об этом Комаровский написал в соцсети Instagram.

Также колики могут возникнуть из-за гормонов, несоблюдения оптимальных параметров воздуха, проблем с ЖКТ. Порой проблема может быть связана с неадекватной реакцией родителей на плач ребенка либо с тревожностью матери.

Способов, которые гарантировано избавят вашего ребенка от колик, не существует, однако есть некоторые рекомендации, благодаря которым можно облегчить состояние ребенка:

Поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате.

Перекорм также провоцирует колики. Поэтому между каждым приемом пищи должно пройти не меньше 2-3 часов.

В некоторых случаях стоит изменить рацион ребенка.

В перерывах между кормлениями предлагайте ребенку соску-пустышку, многие дети таким образом успокаиваются.

Если ребенок на грудном вскармливании, попробуйте изменить свою диету.⁣

Напомним, Комаровский рассказал, что должно быть внутри каждой аптечки.