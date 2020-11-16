Лікували бронхіт і отруєння: у Кропивницькому 11-місячна дитина померла від COVID-19

У Кропивницькому померла дитина від коронавірусу (колаж: РБК-Україна)

Мати померлої дівчинки навіть не змогла попрощатися з дитиною

У Кропивницькому від коронавірусу померла 11-місячна дівчинка. Спочатку її лікували від бронхіту, потім від отруєння. Після проведення тестів на COVID-19, дитину перевели в інфекційну лікарню, де нічого зробити вже не змогли. Мати дитини звинувачує лікарів у смерті Ілони.

Як повідомляється, дитина захворіла ще 18 жовтня, після чого її доставили в Новоукраїнську районну лікарню Кіровоградської області. Мати дівчинки, Наталя, лежала в лікарні з дитиною. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

"Нам казали, що у доньки бронхіт. Я весь час була поруч. У неї була температура 37,5. Потім через пару днів, коли медсестра зняла їй канюлю, я побачила, що у дочки синяк і рука спухла. Вони неправильно кололи та не потрапили у вену. Я влаштувала їм скандал, і мене виписали додому", – розповіла жінка.

Дитині стало гірше і через кілька днів екстрена медична допомога доставила дитину в ту ж лікарню. При цьому, за словами матері, лікарі відмовилися пояснювати, що відбувається з дитиною.

"Потім у неї піднялася висока температура. Мені сказали, що у дочки отруєння і нас будуть відправляти в Кропивницький. Так і сталося, ми поїхали в обласну лікарню. І вже там з'ясувалося, що у дитини коронавірус. Звідки він міг узятися? Адже у мене тест виявився негативним. А я дочку і на руках носила, і цілувала, чому я не заразилася?" – каже Наталя.

Бабуся померлої дівчинки стверджує, що Новоукраїнці дитину лікували то від бронхіту, то від отруєння, а тесту на коронавірус не робили.

"Коли ми приїхали в обласну лікарню, то лікар нам відразу сказав, що вони вже нічого зробити не можуть! У Новоукраїнці в дитячому відділенні просто вбили нашу дівчинку", – запевняє бабуся.

Мати в лікарню для хворих на коронавірус не пустили. На той момент дівчинка перебувала в дуже важкому стані, у неї розвинувся енцефаліт. Дитина померла 5 листопада. Причина смерті, зазначена в довідці – коронавірус. Мати стверджує, що маленьку Ілону від нього не лікували.

"Вони самі говорили, що не лікували доньку від коронавірусу, а лікували від чогось іншого. Ми з мамою потім намагалися отримати довідку в Кропивницькій міській лікарні про те, як і чим лікували дівчинку, але нам винесли якийсь папірець і все. Лікарі просто від нас тікали", – ділиться жінка.

В Новоукраїнській лікарні розповідають, що коронавірус у дитини підтвердили вже після транспортування дитини в Кропивницький.

"Вона з маленькою дитиною покидала лікарню, ходила в магазин, на базар. Хто так робить? Якщо вже лягла в лікарню, то нема чого ходити куди-то і всіх заражати", – розповіла заступник медичного директора Новоукраїнської райлікарні Надія Гросул.

Мати померлої дівчинки навіть не змогла попрощатися з дитиною.

"Мені навіть не дали попрощатися з дитиною. Я просила, щоб мене хоча б пустили в морг побачити дочку. Але мені відмовили. Спочатку казали, що дочку ще не привезли, потім сказали, що у них карантин. Труна була закритою. Нам не дозволили везти її на нашій машині, пригрозили, що якщо ми так зробимо, то нас з міста не випустять. Нам довелося оплачувати їх транспорт. Ховали дочку в закритій труні, відкрити не дозволили. А глава нашої сільради дзвонила односельцям і казала, щоб на похорон не приходили, бо дочка хвора на коронавірус", – каже Наталя.

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