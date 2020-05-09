"Лебединая" комета уже показалась землянам: завораживающее фото

Комета SWAN приближается к Земле и уже видна невооруженным глазом в некоторых регионах. Небесное тело C/2020 F8, получившее название "Лебедь", мчит в сторону нашей планеты с огромной скоростью, стремительно увеличивая свою яркость.

По подсчетам астрономов, с момента открытия 25 марта блеск кометы SWAN увеличился с 8 до 5.2 звездной величины.

На сайте NASA опубликовали фото кометы в космосе, которая в тот момент находилась в 6 световых минутах от Земли.

SWAN имеет зеленоватое свечение и отбрасывает хвост длинной в 18 миллионов километров. Объект завораживает красотой и, как ожидается, может возместить чаяния землян насладиться зрелищем с кометой С/2019Y4 Atlas, которая обещала стать самой яркой за последние годы, но недавно распалась.

Теперь миссию восхитить человечество "возложили" на C/2020 F8.

Комета SWAN уже видна невооруженным глазом (Фото: D. Peach, Chilescope team / apod.nasa.gov)

Комета SWAN приблизится к Земле уже 12 мая на расстоянии 84 миллионов км от нашей планеты и достигнет перигелия 27 мая. Сейчас ее можно увидеть невооруженным глазом в условиях темного и ясного неба (или через бинокль). Об этом передает Vito Technology.

На данный момент комета находится на расстоянии около 96 млн км от Земли и лучше всего видна из Южного полушария. Ученые сообщают, что к концу мая комета станет доступной для наблюдений через бинокли и телескопы в южных районах Северного полушария. По мере того, как комета постепенно приближается к планете, зоркие наблюдатели уже сейчас могут разглядеть ее - особенно в утренние часы, пишет Express.co.uk.

"Лебединая" комета будет иметь максимальную яркость (2.5-3 звездной величины) 27 мая, когда она достигнет перигелия (максимального приближения к Солнцу) на расстоянии 64,4 миллиона км.

Сейчас комета SWAN находится недалеко от созвездия Рыб. 15 мая она перейдет в созвездие Треугольник, а уже 18 мая окажется в созвездии Персей. Ночью 19, 20 и 21 мая комета SWAN будет находиться очень близко к звезде Алголь (Бета Персея, известная как "Звезда Дьявола").

У космической красавицы уже появился свой аккаунт в Twitter, а еще в сети есть целый ряд инструментов - в TheSkyLive - которое поможет вам найти комету "Лебедь" в ночном небе.

Ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили в космосе уникальную черную дыру на расстоянии 1000 световых лет от Земли (приблизительно 10 квадриллионов километров), что делает ее самой близкой к нашей солнечной системе из когда-либо найденных.