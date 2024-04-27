Лазарева субота 27 квітня: що не можна робити і які головні прикмети

Історія і традиції свята

В Лазареву суботу, яка передує Вербній неділі, згадують диво, яке зробив Ісус, воскресивши свого друга Лазаря. Лазар, який жив в Віфанії разом з сестрами Марією і Мартою, одного разу захворів - і хвороба невдовзі призвела до смерті.

За чотири дні, почувши звертання сестер Лазаря в своїх молитвах, Ісус воскресив Лазаря. Після цього багато людей стали послідовниками Христа - проте диво посилило й злість заздрісників, які замислили вбити Ісуса.

Лазар, після свого чудового воскресіння, прожив ще 30 років, ставши єпископом на Кіпрі.

Сьогодні на ранній службі співають "Ангельський собор" після другої кафизми і здійснюють кадіння всього храму. Також згадують на Літургії і на ранній праведного Лазаря після слів "Христос, істинний Бог наш...".

Хоча все ще діють заборони Великого посту, в Лазареву суботу дозволяється їсти рибну ікру, гарячу їжу, а також випити невелику кількість вина.

З вечора Лазаревої суботи починають святити вербові гілочки, які є символом чуда воскресіння Лазаря і вшанування Христа.

Цей день також допомагав нашим предкам визначити час проведення земляних робіт. Якщо до цього дня в лісі на всіх деревах є листя, а сьогодні чутно грім і квакання жаб - починали орати поле. Якщо ж на березі повністю розгорнулося листя - починали саджати картоплю.

Ким були мученик Симеон і преподобний Стефан

Священномученик Симеон Єрусалимський був одним з 70 апостолів, приєднавшись до послідовників Христа після побачених Господніх див. За життя він проповідував християнство та допомагав людям віднайти шлях до віри.

Проте за часів гонінь християн Симеон, у віці 120 років, був розіп'ятий, ставши святим.

Преподобний Стефан, який жив і 11 столітті, вів праведне й аскетичне життя і відзначився побудовою церкви і розбудовою Печерського монастиря.

Що не можна робити в Лазареву суботу

Сьогодні рекомендується відкласти справи, або ж завершити їх раніше.

В цей день не бажано працювати або займатися фізичною працею.

В Лазареву суботу не можна лаятися чи сваритися.

Народні прикмети цього дня

Якщо 27 квітня йде сильний дощ - жито принесе гарний врожай.

Сьогодні по небу швидко "біжать" хмари від вітру - буде тривала негода.

В цю суботу чутно, як сова кричить - прийде похолодання.

Якщо 27 квітня трава суха вранці - слід очікувати на дощ ввечері.

Сьогодні ясно і сонячно вранці, вдень з'являються хмари, проте ввечері зникають - скоро можуть бути заморозки.

За прикметами, туман надвечір - до потепління.

У кого сьогодні день ангела

27 квітня іменини відзначають: Анастасія, Єгор, Марія, Георгій, Іван, Іларіон, Микола, Петро, Павло, Семен, Степан, Сергій, Ян.