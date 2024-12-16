У Лаврі зробили заяву щодо зйомок Клопотенка у Трапезній: що кажуть представники заповідника

Заява представників Києво-Печерської лаври

У відповідній публікації роз’яснюють, що благодійний захід, організований командою проєкту "Реальна історія", який відбувся в трапезній залі, не порушує закону.

"Останнім часом у публічному просторі почали ширитися суперечливі висловлювання щодо благодійного заходу, організованого командою проєкту “Реальна історія” для популяризації української різдвяної традиції. У межах події проводилася зйомка соціального проєкту 1+1 “Здійсни мрію”, який втілює мрії дітей загиблих воїнів. Ми вважаємо своїм обов’язком роз’яснити ситуацію, щоб уникнути непорозумінь", - зазначають автори посту.

У Лаврі наголошують, що захід пройшов у трапезній палаті, а це частина історичного архітектурного комплексу, яка з моменту свого заснування була місцем спільної трапези.

Там підкреслили також, що ця зала не є храмом, а завжди використовувалася для проведення урочистостей - як духовних, так і культурних чи освітніх. Тому такі дії повністю відповідають чинному законодавству та вимогам експлуатації пам’яток історії і культури й жодним чином не шкодять живопису XX століття.

Клопотенка розкритикували за зйомки у Києво-Печерській лаврі (фото: instagram.com/klopotenko)

Окрім того, у заповіднику зазначили, що щиро шкодують про те, що ця подія стала причиною бурхливих, у тому числі й скандальних обговорень, та зачепила релігійні почуття деяких вірян.

"Києво-Печерська лавра є сакральним місцем для кожного українця, і ми завжди прагнемо дотримуватися балансу між збереженням духовної спадщини та її популяризацією", - йдеться у джерелі.

Представники лаври також нагадали про те, що РФ та проросійські сили цілеспрямовано використовують заповідник для своєї пропаганди та інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), щоб розпалити конфлікти та сіяти розбрат серед українців.

"Адміністрація заповідника завжди готова до відкритого діалогу й продовжить працювати над тим, щоб цей сакральний простір залишався місцем духовного єднання, збереження історичної спадщини та культурного збагачення" - наголосили також представники Лаври.

Кулінар вже робив кілька заяв (фото: instagram.com/klopotenko)

Що передувало цим подіям

Днями стало відомо, що Клопотенко провів зйомки свого кулінарного проєкту, присвяченого українській національній кухні, у трапезній Києво-Печерської лаври. Чимало юзерів назвали такий вчинок справжнім "кощунством" та заявили, що заповідник - не місце для зйомок.

Сам Євген поспішив роз’яснити, що сенс його проєкту - у традиціях та цінностях. Також він нагадав українцям, що саме в Лаврі зберігаються архіви зі згадками про різдвяні традиційні страви.

У своїх соцмережах кулінар зробив кілька заяв, підкресливши, що слід навіть у ці непрості часи випромінювати світло та продовжувати ділитися любов’ю, адже це допоможе побороти зло.

Наостанок зірка кулінарії вибачився перед вірянами, чиї почуття зачепив своїм вчинком, а також підкреслив, що завжди готовий визнати свої помилки.