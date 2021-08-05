Лариса Ницой дала новое название русскому языку: это исторически правильно

Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что в стране не хотят отказываться от русского языка и дала ему новое название "московский".

Она считает, что русский язык нужно называть московским, так как это название является историческим. Также писательница призывает всех называть Россию Московией.

"Я называю этот язык московским, и это правильное название, и призываю всех называть Россию Московией, их историческим названием, так как русский язык – это наше название, у нас "стырено". И я спрашиваю людей: почему вы не переходите? Ну, во-первых, телевизор включаешь, там преимущественно все звучит на московском языке, радио включаешь – куча московского языка. Все общение наше и далее продолжается по привычке на московском языке", - сказала Ницой.

Также писательница вспомнила ситуацию с продавцом в Киеве на Подоле, которая заявила, что поддерживает ее.

"Это было не частное общение, а общение во время обслуживания, я была клиенткой, и заодно мы поговорили. Я ее попросила, она перешла, причем начала с того, что поддерживает мои действия. Очень часто мне москвоязычные высказывают поддержку, я сначала думала, что они смеются. Но нет – оказывается, поддерживают. Но, несмотря на то, что закон действует, омосковливание украинских детей идет бешеными темпами, путем очень агрессивной культурной политики соседней страны", - отметила она.

Языковой закон в Украине

16 июля 2021 года вступили в силу очередные нормы так называемого "языкового закона". Они, в том числе, затронут контент на телевидении.

Украинский язык обязателен: