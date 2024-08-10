UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Квиток до раю", "Кохання в повітрі" та інші. Романтичні стрічки, які приємно вас здивують

Які сучасні фільми про кохання та комедії варто подивитися (скриншот)
Автор: Любов Блажко

Якщо ви пошуках фільмів, які ідеально підійдуть для вашого затишного вечора, тоді візьміть собі на замітку кілька наступних ідей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки, де в центрі сюжету опиняється непередбачуване, сміливе і щире кохання.

"Квиток до раю"

У центрі сюжету - випускниця університету Чикаго Рен Батлер, і їй випадає нагода супроводити свою найкращу подругу Лілі в її поїздці на Балі. Коли Лілі несподівано вирішує вийти заміж за місцевого жителя, то її розлучені батьки намагаються захистити дівчину від цієї помилки. У той час Рен залишається на Балі на період свят та закохується у місцевого лікаря.

 

"Кохання в повітрі"

Стрічка розповідає про волелюбну льотчицю, яка намагається зберегти власну справу. Проте вона закохується у чоловіка і навіть не підозрює, що той ладен зробити усе, аби не дати її бізнесу продовження.

 

"Парад сердець"

Головна героїня сфокусована на розвитку власної кар'єри та робить усе для того, щоб зберегти роботу. В якийсь момент вона вирушає до Кракова і там зустрічає симпатичного вдівця, який має сина і чотирилапого друга. Після цього починається їхня спільна історія.

 

"Щастя для початківців"

А у цьому фільми головна героїня вирушає у яскраву подорож, аби зробити наступний крок після розлучення та почати своє життя спочатку. Виснажливий туристичний похід із групою допомагає вчительці пізнати нову сторону себе та, можливо, знову повірити у кохання.

 

"Тонка стіна"

У центрі сюжету - молода піаністка Валентина, життя якої починається заново. Вона живе по сусідству з винахідником на ім'я Давід, і той не переносить шум. Але стається так, що тонка, немов папір, стіна в один момент таки поєднає їхні життя.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ФільмиЩо подивится