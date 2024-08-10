"Квиток до раю", "Кохання в повітрі" та інші. Романтичні стрічки, які приємно вас здивують

Якщо ви пошуках фільмів, які ідеально підійдуть для вашого затишного вечора, тоді візьміть собі на замітку кілька наступних ідей.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про стрічки, де в центрі сюжету опиняється непередбачуване, сміливе і щире кохання.
У центрі сюжету - випускниця університету Чикаго Рен Батлер, і їй випадає нагода супроводити свою найкращу подругу Лілі в її поїздці на Балі. Коли Лілі несподівано вирішує вийти заміж за місцевого жителя, то її розлучені батьки намагаються захистити дівчину від цієї помилки. У той час Рен залишається на Балі на період свят та закохується у місцевого лікаря.
Стрічка розповідає про волелюбну льотчицю, яка намагається зберегти власну справу. Проте вона закохується у чоловіка і навіть не підозрює, що той ладен зробити усе, аби не дати її бізнесу продовження.
Головна героїня сфокусована на розвитку власної кар'єри та робить усе для того, щоб зберегти роботу. В якийсь момент вона вирушає до Кракова і там зустрічає симпатичного вдівця, який має сина і чотирилапого друга. Після цього починається їхня спільна історія.
А у цьому фільми головна героїня вирушає у яскраву подорож, аби зробити наступний крок після розлучення та почати своє життя спочатку. Виснажливий туристичний похід із групою допомагає вчительці пізнати нову сторону себе та, можливо, знову повірити у кохання.
У центрі сюжету - молода піаністка Валентина, життя якої починається заново. Вона живе по сусідству з винахідником на ім'я Давід, і той не переносить шум. Але стається так, що тонка, немов папір, стіна в один момент таки поєднає їхні життя.
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