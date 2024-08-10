"Квиток до раю", "Кохання в повітрі" та інші. Романтичні стрічки, які приємно вас здивують

"Квиток до раю"

У центрі сюжету - випускниця університету Чикаго Рен Батлер, і їй випадає нагода супроводити свою найкращу подругу Лілі в її поїздці на Балі. Коли Лілі несподівано вирішує вийти заміж за місцевого жителя, то її розлучені батьки намагаються захистити дівчину від цієї помилки. У той час Рен залишається на Балі на період свят та закохується у місцевого лікаря.

"Кохання в повітрі"

Стрічка розповідає про волелюбну льотчицю, яка намагається зберегти власну справу. Проте вона закохується у чоловіка і навіть не підозрює, що той ладен зробити усе, аби не дати її бізнесу продовження.

"Парад сердець"

Головна героїня сфокусована на розвитку власної кар'єри та робить усе для того, щоб зберегти роботу. В якийсь момент вона вирушає до Кракова і там зустрічає симпатичного вдівця, який має сина і чотирилапого друга. Після цього починається їхня спільна історія.

"Щастя для початківців"

А у цьому фільми головна героїня вирушає у яскраву подорож, аби зробити наступний крок після розлучення та почати своє життя спочатку. Виснажливий туристичний похід із групою допомагає вчительці пізнати нову сторону себе та, можливо, знову повірити у кохання.

"Тонка стіна"

У центрі сюжету - молода піаністка Валентина, життя якої починається заново. Вона живе по сусідству з винахідником на ім'я Давід, і той не переносить шум. Але стається так, що тонка, немов папір, стіна в один момент таки поєднає їхні життя.