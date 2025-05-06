Квіткова повня 2025: як вона може стати поворотною точкою у житті

Що таке Квіткова повня та чому так зветься

Квіткова повня - це традиційна назва повного Місяця у травні, яка походить із фольклору північноамериканських індіанців. Вони надавали кожному повному Місяцю імена, пов’язані з природними циклами, і саме травень асоціювався з масовим розквітом квітів. У деяких традиціях її також називали Бруньковою або Насіннєвою повнею, що підкреслює початок росту та оновлення.

Астрологічно Квіткова повня символізує кульмінацію внутрішніх процесів, завершення старих історій і старт нового етапу. Вона відкриває простір для емоційного звільнення, глибокого прощання з тим, що більше не відповідає вашим цінностям. Цей період підходить для переосмислення й підготовки до перетворення.

Коли настане Квіткова повня 2025 року

У 2025 році Квіткова повня відбудеться 12 травня о 19:56 за київським часом. Це буде понеділок - день, коли варто звернути увагу на свої емоції й внутрішній стан. Астрономічно це момент, коли Місяць повністю освітлений Сонцем, а енергетично - період ясності та рішучості.

Цьогорічна повня відбудеться у знаку Скорпіона, що робить її особливо глибокою, емоційною та трансформаційною. Скорпіон не боїться правди, болю чи змін - саме тому цей день може стати для багатьох поворотним.

Уже з ночі на 12 травня Місяць сяятиме яскраво, ніби запрошуючи заглянути у свою душу. Це момент, коли варто довіряти інтуїції та не знецінювати внутрішні підказки.

Квіткова Повня - це час внутрішньої трансформації (фото: Freepik.com)

Що варто зробити на Квіткову повню

Цей день ідеально підходить для завершення того, що виснажує, та для практик звільнення. Напишіть на папері все, від чого хочете відмовитися, і спаліть листок як символ очищення. Проведіть медитацію або ритуал подяки собі за все, що вдалося пройти.

Це також слушний момент для внутрішнього діалогу: подумайте, чи живете ви своїм життям, чи підлаштовуєтесь під чужі очікування. Сприятливими є ритуали очищення простору, ревізія цінностей, фінансів або стосунків.

Повня у Скорпіоні дає силу сказати: "Досить" - і поставити крапку там, де давно мала бути. Увечері присвятіть час спокою, відмовтеся від шуму і зверніть увагу на сигнали, які надсилає вам Всесвіт.

Які є ризики та чого варто уникати

Попри потужну енергію, Квіткова повня у 2025 році несе й певні виклики.

Варто уникати імпульсивних рішень, особливо у фінансових або особистих питаннях. Не провокуйте драми - емоції в цей день загострені, і сказане зопалу може мати довготривалі наслідки.

Краще не починати нових справ, а завершити ті, що давно висіли на душі.

Уникайте самообману: Квіткова повня підсвічує ілюзії, тому спроба втекти від правди лише посилить внутрішню напругу. Найбільша помилка - ігнорувати голос серця у момент, коли він найгучніше звучить.