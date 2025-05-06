Квіткова повня 2025: як вона може стати поворотною точкою у житті

Квіткова повня 2025 року - це не просто астрономічне явище, а глибокий момент самопізнання й очищення. Вона дозволяє відпустити зайве, побачити суть і зробити сміливий крок до нової версії себе.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як у Квіткову повню відпустити минуле, емоційно очиститися й зробити крок назустріч своїй справжній силі.
Квіткова повня - це традиційна назва повного Місяця у травні, яка походить із фольклору північноамериканських індіанців. Вони надавали кожному повному Місяцю імена, пов’язані з природними циклами, і саме травень асоціювався з масовим розквітом квітів. У деяких традиціях її також називали Бруньковою або Насіннєвою повнею, що підкреслює початок росту та оновлення.
Астрологічно Квіткова повня символізує кульмінацію внутрішніх процесів, завершення старих історій і старт нового етапу. Вона відкриває простір для емоційного звільнення, глибокого прощання з тим, що більше не відповідає вашим цінностям. Цей період підходить для переосмислення й підготовки до перетворення.
У 2025 році Квіткова повня відбудеться 12 травня о 19:56 за київським часом. Це буде понеділок - день, коли варто звернути увагу на свої емоції й внутрішній стан. Астрономічно це момент, коли Місяць повністю освітлений Сонцем, а енергетично - період ясності та рішучості.
Цьогорічна повня відбудеться у знаку Скорпіона, що робить її особливо глибокою, емоційною та трансформаційною. Скорпіон не боїться правди, болю чи змін - саме тому цей день може стати для багатьох поворотним.
Уже з ночі на 12 травня Місяць сяятиме яскраво, ніби запрошуючи заглянути у свою душу. Це момент, коли варто довіряти інтуїції та не знецінювати внутрішні підказки.
Цей день ідеально підходить для завершення того, що виснажує, та для практик звільнення. Напишіть на папері все, від чого хочете відмовитися, і спаліть листок як символ очищення. Проведіть медитацію або ритуал подяки собі за все, що вдалося пройти.
Це також слушний момент для внутрішнього діалогу: подумайте, чи живете ви своїм життям, чи підлаштовуєтесь під чужі очікування. Сприятливими є ритуали очищення простору, ревізія цінностей, фінансів або стосунків.
Повня у Скорпіоні дає силу сказати: "Досить" - і поставити крапку там, де давно мала бути. Увечері присвятіть час спокою, відмовтеся від шуму і зверніть увагу на сигнали, які надсилає вам Всесвіт.
Попри потужну енергію, Квіткова повня у 2025 році несе й певні виклики.
Варто уникати імпульсивних рішень, особливо у фінансових або особистих питаннях. Не провокуйте драми - емоції в цей день загострені, і сказане зопалу може мати довготривалі наслідки.
Краще не починати нових справ, а завершити ті, що давно висіли на душі.
Уникайте самообману: Квіткова повня підсвічує ілюзії, тому спроба втекти від правди лише посилить внутрішню напругу. Найбільша помилка - ігнорувати голос серця у момент, коли він найгучніше звучить.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Thegard.ua та Sabrina.com.ua.