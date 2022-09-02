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Квиткова и Добрынин наконец обвенчались. Экс-Холостяк объяснил, почему это так важно (фото)

Фото: Даша Квиткова и Никита Добрынин обвенчались (instagram.com/kvittkova)
Автор: Владимир Костырин

Даша Квиткова и Никита Добрынин обвенчались после двух лет брака. Супруги признались, что собирались подтвердить духовно воссоединение сердец и провести церемонию в храме еще 24 февраля, но тогда этому помешало полномасштабное вторжение российских захватчиков.

Об этом 2 сентября рассказала Квиткова в своем Instagram.

Даша и Никита также опубликовали милые семейные фотографии с церемонии венчания в церкви в Киеве.

Вместе с родителями в торжестве принимал участие и их сынишка Лев, которому в июле исполнился годик.

Даша Квиткова и Никита Добрынин обвенчались в киевском храме (фото: instagram.com/kvittkova)

Знаменитая пара, которая после шоу "Холостяк" единственная осталась вместе, признается, что из-за войны находилась в разлуке больше месяца, и приняла решение, что с венчанием "дальше тянуть не хочет".

"Хотим жить. Проживать каждый день, потому что сейчас то самое время", - пишет Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова обвенчались (фото: instagram.com/kvittkova)

Никита также в сети объяснил, почему для супругов было важным обвенчаться.

"Если муж и жена решили заручиться еще и духовной поддержкой и это их общее желание - то только во благо и здесь не нужно лишних аргументов. Почему сейчас? Неважно, когда: в начале семейной жизни, через 5 лет, 10, или вон как одни наши знакомые через 20 лет супружеской жизни. Все зависит от взглядов пары, их единства", - отмечает он.

Квиткова и Добрынин заключили брак на небе через два года после женитьбы (фото: instagram.com/kvittkova / instagram.com/nikitadobrynin)

Телеведущий и участник "Холостяка" добавляет, что советует парам венчаться в том случае, если они "по-настоящему готовы".

"В моем понимании, до такого решения нужно дорасти. Оно должно быть осознанным и зрелым", - подчеркивает Добрынин.

Никита Добрынин и Даша Квиткова обвенчались в Киеве (фото: instagram.com/kvittkova / instagram.com/nikitadobrynin)

Напомним, ранее Квиткова и Добрынин показали милые фото с первого дня рождения сына.

Добавим также, что в июне Даша Квиткова уехала из Украины - она увезла сына Льва на море в Хорватию, после чего посетила еще несколько стран Европы вместе с малышом.

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Никита ДобрынинДаша Квиткова