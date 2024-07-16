Квитки від 380 тисяч грн: дружина нардепа "Слуги Народу" Жупанина хизується відвідуванням Уїмблдону в Лондоні

На це звернув увагу екснародний депутат Борислав Береза.

"В той час, коли ми всі скидаємося на дрони і тепловізори – хтось більше хтось менше, щоб забезпечити військових, коли вся країна сидить без світла, пані дружина депутата купує собі квиточки на Уїмблдон за 8500 євро – тобто зарплатню її чоловіка-депутата за кілька місяців", - повідомив Береза.

За його словами, мова йде про того самого депутата Жупанина, який отримував з бюджету гроші на оренду квартири в Києві, маючи при цьому власне житло. Фото з Уїмблдону Богдана Жупанина розмістила у своєму інстаграмі.

"Навіщо він бере гроші у держави на оренду квартири, хоча в нього є своя квартира? Чому його дружина вважає нормальним хизуватися під час війни походом на Уїмблдон? Якщо вона була пересічна громадянка, це її особисті справи. Але вона дружина депутата від провладної фракції", - зазначив Береза.

На його думку, настільки нахабна поведінка провладного депутата свідчить про одне – він, як і його колеги з партії, не пов'язує своє майбутнє з Україною.

"Чому в той час, коли в Україні йде війна і громадяни збирають копійки на допомогу ЗСУ, представники президентської партії та їх родичі живуть на широку ногу? Чи цікавить їх доля України та чи пов’язують вони своє майбутнє з нашою країною?", - зазначив Береза.