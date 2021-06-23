Квас отлично утоляет жажду в жару: чем он полезен и кому его пить категорически нельзя

В жаркие дни хочется выпить чего-то холодного, чтобы утолить жажду и помочь организму охладиться. Одним из таких напитков становится квас.
Чем он полезен и кому его категорически пить нельзя, рассказали в материале Foodandmood.
Рецепту кваса уже более тысячи лет. Впервые его начали готовить египтяне, а за ними – древние греки. Он назывался "зифос" и его делали на основе различных трав, остатков хлеба и воде. Изначально квас был крепким напитком, чем-то средним между современным квасом и пивом. За тысячелетие рецепты кваса видоизменились и его стали делать не только из хлеба, но и из свеклы, лимонов, ягод, фруктов, листков смородины, корня имбиря и многого другого.
Квас помогает переваривать жирные белковые блюда и сбалансировать водно-солевой уровень в организме. Витамины и кислоты, которые выделяются при брожении, отлично действуют на кислотность желудка и восстанавливают его флору. В квасе много кальция, поэтому он полезен для зубов, волос и ногтей. А дрожжи в составе этого напитка благоприятны при сыпи, воспалениях, атеросклерозе и заболеваниях дыхательных органов.
В более ранних исследованиях медики утверждали, что квас влияет на мужскую потенцию и способен восстанавливать физические силы организма. В кулинарии квас используют для приготовления окрошки. В производстве косметики квас используют как средство для укрепления волос.
В квасе содержится молочная кислота и медики не рекомендуют этот напиток при язве, гастрите – может вызвать изжогу и обострение заболевания.
Нельзя пить квас при аллергии на дрожжи или злаки. Спирта в этом напитке почти нет, но при аллергии на алкоголь и за рулем – квас пить нельзя. По этой же причине нельзя пить квас беременным и не стоит давать детям до 5 лет.
Квас запрещено пить при онкологии, проблемах с желчным или печенью, при наличии песка или камней, мочекаменной болезни. Нельзя его пить при колитах и энтеритах, так как этот напиток может вызвать брожение и дискомфорт в желудке.
Квас производят в промышленных масштабах, поэтому в составе этого напитка может быть, кроме углекислого газа и дрожжей, большее содержание алкоголя, химические усилители вкуса и цвета. Стоит отдавать предпочтение домашнему квасу.
Ингредиенты:
Вода – 8 л
Дрожжи свежие – 60 г
Сахар – 1 стакан
Бородинский хлеб – 700 грамм
Изюм – по кусу
Способ приготовления: хлеб нарежьте ломтиками, высушите в духовке до черноты. Воду доведите до кипения, добавьте в нее сахар, потом хлеб и остудите. В теплой воде разбавьте дрожжи, перемешайте. Накройте емкость марлей и дайте квасу забродить (до полутора суток). Готовый квас можно подсластить по вкусу, разлить по бутылкам, добавить изюм и поставьте на сутки в холодное место. После – процедите и убирайте в холодильник.
Напомним, ранее мы писали о том, кому не рекомендуется есть персики.