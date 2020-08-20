В квартире с умершей женщиной в Киеве погибают коты: полиция в жилище не пускает

В киевской квартире погибают без воды и еды коты (фото: pixabay.com)

В киевской квартире умерла хозяйка четверых котов

В Голосеевском районе Киева в квартире умерла женщина, у которой живет 4 кота. Соседи о смерти женщины узнали не сразу, а после появления трупного запаха. Также стало известно, что одно из животных погибло. Другие продолжают находится запертыми в квартире без еды и воды. Об этом сообщили на Facebook-странице приюта Ирины Добровольской.

По словам соседки и волонтеров, полиция никого в квартиру не пускает и пока не позволяет забрать животных.

Уже есть волонтеры, которые готовы забрать кошек на содержание.

"Просьба волонтеров была просто вынести на лестничную клетку и передать на лечение и восстановление пока еще трех живых животных. Также сотрудница полиции не предоставила контакты следователя для решения вопроса спасения животных, что была обязана сделать", — говорится в сообщении приюта для животных.

Просьбу волонтеров полиция пока не выполнила.

Как рассказала ТСН волонтер Алина, на днях труп женщины вынесли из квартиры, а дверь закрыли и опечатали.

"Когда хозяйку квартиры выносили, мы узнали, что одно из четырех животных умерло. Запах в помещении стоял ужасный, трое котов еще живы. Когда труп вынесли, полиция и ЖЭК закрыли и опечатали дверь квартиры. Никого туда не пустили. Животных забрать не позволили, но они там погибнут — в такой вони, без пищи и воды. Сотрудница полиции, с которой мы пытались пообщаться, похоже, умыла руки и не берет трубку. Мы сегодня будем собираться с волонтерами, зоозащитниками и другими неравнодушными и будем решать, как спасти умирающих животных", — рассказала волонтер.

Как мы ранее писали, в Киеве сбили лося, который был звездой соцсетей.