В квартирі з померлою жінкою у Києві гинуть коти: поліція в оселю не пускає

У київській квартирі гинуть без води і їжі коти (фото: pixabay.com)

У київській квартирі померла власниця чотирьох котів

У Голосіївському районі Києва в квартирі померла жінка, у якої живе 4 кота. Сусіди про смерть жінки дізналися не відразу, а після появи трупного запаху. Також стало відомо, що одна з тварин загинуло. Інші продовжують знаходиться зачиненими в квартирі без їжі і води. Про це повідомили на Facebook-сторінці притулку Ірини Добровольської.

За словами сусідки і волонтерів, поліція нікого в квартиру не пускає і поки не дозволяє забрати тварин.

Вже є волонтери, які готові забрати кішок на зміст.

"Прохання волонтерів була просто винести на сходову клітку і передати на лікування і відновлення поки ще трьох живих тварин. Також співробітниця поліції не надала контакти слідчого для вирішення питання порятунку тварин, що була зобов'язана зробити", — йдеться в повідомленні притулку для тварин.

Прохання волонтерів поліція поки не виконала.

Як розповіла ТСН волонтер Аліна, днями труп жінки винесли з квартири, а двері закрили і опечатали.

"Коли господиню квартири виносили, ми дізналися, що одна з чотирьох тварин померло. Запах у приміщенні стояв жахливий, троє котів ще живі. Коли труп винесли, поліція і ЖЕК закрили і опечатали двері квартири. Нікого туди не пустили. Тварин не дозволили забрати, але вони там загинуть — в такий сморід, що без їжі і води. Співробітниця поліції, з якою ми намагалися поспілкуватися, схоже, вмила руки і не бере трубку. Ми сьогодні будемо збиратися з волонтерами, зоозахисниками та іншими небайдужими і будемо вирішувати, як врятувати вмираючих тварин", — розповіла волонтер.

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