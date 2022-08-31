Квартира без сюрпризов: как безопасно купить жилье и не "попасть" на деньги

Инвестиция в несуществующую недвижимость

Сейчас в парламенте работают над Законом о защите прав инвесторов строительства, который обезопасит украинцев от мошенничества со стороны застройщиков. Однако пока документ не вступил в силу, покупатели все еще рискуют наткнуться на недобросовестную компанию, когда выбирают квартиру на этапе фундамента.

Самый большой плюс такой покупки очевиден - значительная экономия средств. Однако если тщательно не проверить застройщика и все разрешительные документы на строительство, вы можете так и не получить ключи от квартиры, в которую вложили деньги, и потратить годы на судебную волокиту.

Как не попасть на крючок аферистов?

Первый и самый простой шаг на этапе выбора будущего дома - проверка сведений о застройщике. Посмотрите информацию о компании в Интернете, почитайте отзывы, промониторьте перечень сданных в эксплуатацию жилых комплексов и сроки их строительства. Если заметили, что девелопер не сдал ни одного проекта или же регулярно затягивает сроки выполнения работы - лучше продолжите поиск желанной квартиры у другого застройщика.

Когда убедились в чистоте репутации компании - проверьте наличие и достоверность документов на строительство. Продавая квартиру в новостройке, вам обязаны показать проект строительства и разрешительные документы на него, как вот лицензию и разрешение на строительные работы, а также договор аренды или право собственности на земельный участок. Не верьте, если вам обещают показать документы впоследствии, вы должны воочию видеть оригиналы необходимой документации.

Также рекомендую проконсультироваться с юристом, чтобы исключить возможность подделки.

Как уберечься от аферистов при покупке квартиры (фото: Freepik)

Поддельные документы на жилье

Продолжая тему документации, выделю проблему фальшивых документов на жилье как отдельный риск при покупке недвижимости, ведь он касается и первичного, и вторичного рынка и до сих пор занимает львиную долю мошеннических схем.

Неопытный покупатель, а тем более тот, кто покупает свою первую недвижимость, может не до конца проверить подлинность всех документов: от персонального паспорта гражданина в технической документации квартиры и права на собственность.

Кроме того, бывают и случаи, когда аферисты по несколько раз продают одну и ту же квартиру. "Продавцы" готовят несколько пакетов документов на жилье и "продают" его сразу нескольким людям: одному - за полную сумму, а с других берут задаток после нотариального оформления и исчезают. Получается, у одной квартиры оказывается несколько владельцев, которые не знали друг о друге. Самый распространенный сценарий в таком случае - судебная тяжба за признание права собственности на жилье.

Как не попасть на крючок аферистов?

Как и в случае с инвестицией в жилье, покупателю следует проверить два основных пункта: информацию о продавце и, собственно, все важные документы. Так, промониторить добросовестность собственников и статус объекта (или нет ли по нему споров между родственниками и тому подобное) можно в Реестре судебных решений. Это удобно сделать через Опендатабот.

Среди вероятных "красных флажков" - многочисленные переоформления имущества в течение короткого периода времени, а также слишком уж выгодная цена квартиры. Сверить среднюю стоимость на рынке и понять приемлемый ценовой диапазон можно на профильных онлайн-площадках по продаже и аренде жилья.

Например, по этой ссылке можно рассчитать среднюю цену квартиры соответственно от города, района, площади, типа и класса дома. Это поможет вам сориентироваться и легко заподозрить сомнительно низкую стоимость квартиры.

Что же касается проверки самих документов, то все же лучше заручиться поддержкой профессионалов. Хороший юрист различит фальшивку, проверит недвижимость и продавцов по всем необходимым базам данных и поможет грамотно заключить сделку о покупке квартиры.

Важно также взвешенно выбрать нотариуса для оформления имущества. Если есть хороший контакт от близких или друзей, которым доверяете - можете воспользоваться их рекомендацией. Или же воспользуйтесь перечнем нотариусов, которые могут оформлять сделки по купле-продаже во время войны от Минюста.

Схема с доверенностью

Доверенность - это документ, который относительно несложно подделать, поэтому его и любят использовать мошенники. А так как в конце июня в Украине возобновили возможность продавать и дарить недвижимость по доверенности, важно изучить все риски такого метода покупки квартиры. Из положительных моментов - то, что сейчас продавец обязан ежемесячно подтверждать действие документа у нотариуса, или каждые два месяца, если доверенность заверена за рубежом.

Ранее же, когда документ выдавался на год или несколько лет, человек мог отозвать доверенность до момента заключения сделки, а покупатель - оформить документы с уже "нелегитимным" доверенным лицом. А это, в свою очередь, могло привести стороны в зал судебных заседаний.

Как не попасть на крючок аферистов?

Самый простой и достоверный способ проверить подлинность доверенности и намерений владельца - лично связаться с ним по телефону или по видеосвязи и убедиться, что человек готов продать квартиру. Лучше всего связаться с продавцом незапланированно, например, на консультации у нотариуса с доверенным лицом. Эффект неожиданности не даст аферистам возможности продумать все ответы на детальные вопросы относительно квартиры.

Также важно проверить статус доверенности в Едином реестре специальных бланков нотариальных документов по ссылке.

Как уберечься от аферистов при покупке квартиры (фото: Freepik)

Внезапные наследники

Отдельная "ниша" для мошенников - квартиры, полученные в наследство. Во-первых, завещание, как и другие документы, может быть "липовым". Во-вторых, на такие помещения часто могут быть другие претенденты, которые появятся после заключения сделки купли-продажи. А по закону новые наследники могут возникнуть в любой момент, сославшись на незнание о наследстве и заявить о своих правах на собственность.

Часто в таких случаях претенденты на квадратные метры требуют от нового владельца денежной компенсации. Также и суд может обязать вас выкупить долю новоиспеченного наследника.

То есть, новая квартира обойдется вам дороже, чем вы планировали во время оформления сделки.

Как не попасть на крючок аферистов?

Опять же, лучше всего покупать квартиру, полученную в наследство, вместе с опытным юристом и заключать сделку только после оформления свидетельства о праве на наследство.

Также в документах должны быть указаны стоимость жилья, сроки покупки и освобождения квартиры и обязательно сроки, в которые предыдущие жильцы должны выписаться из квартиры. А чтобы избежать проблемы неожиданных наследников, продавец квартиры должен подписать документ, что уладит любые спорные моменты своими силами. Так вы убережете себя от моральных и финансовых рисков.

Подытоживая, подчеркну, что при покупке любого типа жилья самое важное - сделать тщательную подготовительную работу и проверить всю информацию о застройщике, продавце и о самом объекте недвижимости. Какие-то данные вы можете найти и проанализировать самостоятельно, однако лучше всего - заручиться поддержкой профессиональных юристов, которые обратят внимание на каждую деталь и обезопасят вас от возможных проблем после покупки.

Как уберечься от аферистов при покупке квартиры (фото: Freepik)