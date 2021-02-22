"Квартал 95" выпустил пародию на Оксану Марченко: я плачу, как Украину "дерибанят" без нас

В 2014 году "кварталовці" сняли видеоролик, в котором Марченко якобы обращается к украинцам. Ее просят показывать больше слез, чтобы быть убедительней. Роль Оксаны Марченко досталась актрисе Елены Кравец. Она очень хорошо влилась в образ.

"Левый глаз плачет за Восток, правый за Запад, из носа течет за Крым. Я не могу смотреть, как нашу Украину пытаются раздерибанить без нас", - произносит героиня видеоролика.

В конце она выражает сожаление, что не участвует в разворовывании страны.

Квартал 95 спародировал Оксану Марченко в 2014 Году