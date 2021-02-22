"Квартал 95" выпустил пародию на Оксану Марченко: я плачу, как Украину "дерибанят" без нас

Юмористическая студия "Квартал 95" спародировала жену Виктора Медведчука Оксану Марченко, как политика еще в 2014 году. Как известно, на днях телеведущая и кума Владимира Путина объявила о вступлении в партию "ОПЗЖ".
О юмористическом ролике напомнили в Telegram-канале Pavlovsky News.
В 2014 году "кварталовці" сняли видеоролик, в котором Марченко якобы обращается к украинцам. Ее просят показывать больше слез, чтобы быть убедительней. Роль Оксаны Марченко досталась актрисе Елены Кравец. Она очень хорошо влилась в образ.
"Левый глаз плачет за Восток, правый за Запад, из носа течет за Крым. Я не могу смотреть, как нашу Украину пытаются раздерибанить без нас", - произносит героиня видеоролика.
В конце она выражает сожаление, что не участвует в разворовывании страны.
Квартал 95 спародировал Оксану Марченко в 2014 Году
Напомним, Оксана Марченко, попавшая под санкции вместе со своим мужем Виктором Медведчуком, заявила о решении заняться политикой, и объявила о вступлении в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидером которой является ее супруг.
Кстати, известная телеведущая Янина Соколова прокомментировала видео жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором та обращается к украинцам и жалуется на санкции по отношению к ней и ее мужу.