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"Квартал 95" выпустил пародию на Оксану Марченко: я плачу, как Украину "дерибанят" без нас

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 10:32
"Квартал 95" выпустил пародию на Оксану Марченко: я плачу, как Украину "дерибанят" без нас Квартал 95 пародировал Оксану Марченко, как политика (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Юмористическая студия "Квартал 95" спародировала жену Виктора Медведчука Оксану Марченко, как политика еще в 2014 году. Как известно, на днях телеведущая и кума Владимира Путина объявила о вступлении в партию "ОПЗЖ".

О юмористическом ролике напомнили в Telegram-канале Pavlovsky News.

В 2014 году "кварталовці" сняли видеоролик, в котором Марченко якобы обращается к украинцам. Ее просят показывать больше слез, чтобы быть убедительней. Роль Оксаны Марченко досталась актрисе Елены Кравец. Она очень хорошо влилась в образ.

"Левый глаз плачет за Восток, правый за Запад, из носа течет за Крым. Я не могу смотреть, как нашу Украину пытаются раздерибанить без нас", - произносит героиня видеоролика.

В конце она выражает сожаление, что не участвует в разворовывании страны.

Квартал 95 спародировал Оксану Марченко в 2014 Году

Напомним, Оксана Марченко, попавшая под санкции вместе со своим мужем Виктором Медведчуком, заявила о решении заняться политикой, и объявила о вступлении в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", лидером которой является ее супруг.

Кстати, известная телеведущая Янина Соколова прокомментировала видео жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, в котором та обращается к украинцам и жалуется на санкции по отношению к ней и ее мужу.

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Новости Украины Жизнь Квартал 95 Оксана Марченко
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