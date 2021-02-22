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"Квартал 95" випустив пародію на Оксану Марченко: я плачу, як Україну "дерибанять" без нас

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 10:32
"Квартал 95" випустив пародію на Оксану Марченко: я плачу, як Україну "дерибанять" без нас Квартал 95 пародіював Оксану Марченко, як політика (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Гумористична студія "Квартал 95" спародіювала дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко, як політика ще в 2014 році. Як відомо, днями телеведуча і кума Володимира Путіна оголосила про вступ у партію "ОПЗЖ".

Про гумористичний ролик нагадали в Telegram-каналі Pavlovsky News.

У 2014 році "кварталовці" зняли відеоролик, в якому Марченко нібито звертається до українців. Її просять показувати більше сліз, щоб бути переконливішою. Роль Оксани Марченко дісталася актрисі Олени Кравець. Вона дуже добре влилася в образ.

"Ліве око плаче за Сходом, праве за Заходом, з носа тече за Крим. Я не можу дивитися, як нашу Україну намагаються роздерибанити без нас", - вимовляє героїня відеоролика.

В кінці вона висловлює жаль, що не бере участь в розкраданні країни.

Квартал 95 спародіював Оксану Марченко в 2014 Році

Нагадаємо, Оксана Марченко, яка потрапила під санкції разом зі своїм чоловіком Віктором Медведчуком, заявила про рішення зайнятися політикою, і оголосила про вступ у партію "Опозиційна платформа - За життя", лідером якої є її чоловік.

До речі, відома телеведуча Яніна Соколова прокоментувала відео дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко, в якому та звертається до українців і скаржиться на санкції стосовно неї та її чоловіка.

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Новини України Життя Квартал 95 Оксана Марченко
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