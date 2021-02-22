"Квартал 95" випустив пародію на Оксану Марченко: я плачу, як Україну "дерибанять" без нас

Гумористична студія "Квартал 95" спародіювала дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко, як політика ще в 2014 році. Як відомо, днями телеведуча і кума Володимира Путіна оголосила про вступ у партію "ОПЗЖ".

У 2014 році "кварталовці" зняли відеоролик, в якому Марченко нібито звертається до українців. Її просять показувати більше сліз, щоб бути переконливішою. Роль Оксани Марченко дісталася актрисі Олени Кравець. Вона дуже добре влилася в образ.

"Ліве око плаче за Сходом, праве за Заходом, з носа тече за Крим. Я не можу дивитися, як нашу Україну намагаються роздерибанити без нас", - вимовляє героїня відеоролика.

В кінці вона висловлює жаль, що не бере участь в розкраданні країни.

Квартал 95 спародіював Оксану Марченко в 2014 Році