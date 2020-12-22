"Квартал 95" снимает новогоднее шоу в окружении Нацгвардии: при чем тут ФОПы

Протест ФОПов в Киеве возле новогоднего "Квартала 95" (фото: РБК-Украина)

Во вторник, 22 декабря, в Киеве на Майдане Незалежности началась масштабная акция протеста предпринимателей движения SaveФОП. Участники протеста потом пошли к зданию Офиса президента и к дворцу "Украина", где снимается новогодний "Квартал 95".

Нацгвардия начала проводить оцепление дворца "Украина" на улице Большая Васильковская, 103, а предприниматели заняли площадь перед зданием. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина" с места события.

Протест ФОПов в Киеве возле новогоднего "Квартала 95" (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что праздничный концерт "Квартал 95" начался в 19:00. Цена билетов начиналась от 180 гривен. В данный момент свободных мест в зале уже нет.

Из-за акции предпринимателей в центре столицы было ограничено движение транспорта. По данным патрульной полиции, запланированный маршрут: Майдан Незалежности - улица Крещатик - Бессарабская площадь - улица Лютеранская - улица Шелковичная - улица Михаила Грушевского - Европейская площадь - Майдан Незалежности.

Напомним, ФОПы уже раньше проводили масштабную акцию протеста на Майдане. Тогда без столкновений с правоохранителями не обошлось.

Ранее в Кабмине отреагировали на протест ФОПов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что локдаун не отменят.