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Курсант из Житомира 4,5 часа крутился на перекладине и стал рекордсменом

Житомир, Пятница 10 июля 2020 21:45
Курсант из Житомира 4,5 часа крутился на перекладине и стал рекордсменом
Дмитрий Косатый устанавливает рекорд (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Светлана Мащенко

Молодой военный Дмитрий Косатый хочет установить мировой рекорд на перекладине

Курсант Житомирского военного института Дмитрий Косатый стал рекордсменом Украины в категории "Подъем с переворотом на перекладине". Парень сделал упражнение 760 раз на улице. На это ему понадобилось 4,5 часа, при этом стояла 30-градусная жара.

Молодой человек говорит, что хочет установить мировой рекорд и делать это будет в помещении с соответствующими условиями, говорится в Facebook Минобороны.

Интересно, что еще в конце мая Дмитрий сделал подъем с переворотом 1001 раз, но тогда представителей Книги рекордов Украины не было и достижение никто не зафиксировал.

В этот раз молодой человек хотел попасть в Книгу рекордов Гиннесса, побив мировой рекорд в 1400 раз. Это достижение принадлежит российскому спортсмену. Но из-за жары Дмитрий остановил упражнение, выполнив его 760 раз. Этого было достаточно, чтобы попасть в украинскую книгу рекордов.

Курсант из Житомира 4,5 часа крутился на перекладине и стал рекордсменомКурсант из Житомира 4,5 часа крутился на перекладине и стал рекордсменом

Дмитрий Косатый стал рекордсменом Украины (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

"Наибольшее количество подъемов переворотов сделано спортсменом на открытом воздухе. Количество сделанных упражнений 760. Мы поздравляем с этим достижением украинского спортсмена", - сказал председатель наблюдательного совета национального "Книги рекордов Украины" Олег Иваненко, пишет ТСН.

Ранее мы писали, что украинка Мила Кузнецова стала рекордсменкой Украины благодаря самой большой женской груди. А недавно девушка заявила, что грудь у нее не 13-го, как считалось, а 15-го размера.

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