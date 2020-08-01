Курс доллара в Украине 2020: эксперты удивили прогнозом на начало августа

Уходящая неделя была более стабильной, нежели предыдущие. Однако как долго продержится подобная ситуация - неизвестно даже экспертам. Специалисты дали довольно неоднозначный прогноз касательно курса доллара с 3 по 9 августа.

"С экономической точки зрения сейчас оптимальный коридор 27,5-28 грн/доллар и гривна как раз в нем стабилизировалась", - отметил Александр Охрименко, передает сайт "Сегодня".

В свою очередь, Андрей Шевчишин утверждает, что на валютный рынок продолжает давить ликвидность, которая была получена от погашения гривневых облигаций, а также то, что экспортеры придерживают валюту.

"На следующей неделе запланированы выплаты по облигациям 16 млрд грн и 140 млн долларов, что также является фактором давления на рынок. И способствует тому, что в ближайшее время курс гривни продолжит демонстрировать колебания и будет двигаться в диапазоне 27,7-27,9 гривни за доллар", - утверждает Шевчишин.

А вот Олег Пендзин ожидает, что в дальнейшем гривна будет укреплять свои позиции. И до конца года эксперт видит альтернативой валютным сбережениям гривневый вклад в надежном банке.

Александр Охрименко говорит, что в кратковременной перспективе на долларе заработать не удастся, но есть вероятность понести потери, поскольку в августе вероятна ревальвация гривны. Однако, если копить доллары на покупку жилья, через 2-3 года, то смысл запасаться ими сейчас есть, поскольку валюта в дальнейшем будет дорожать все больше.

Напомним, что происходило с курсом доллара 31 июля.

Мы писали, что в перспективе доллар может достигнуть отметки в 50 гривен.