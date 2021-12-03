UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На курорте под Одессой строят зеркальный туалет: как выглядит это "чудо" за 3 миллиона

Автор: Светлана Мащенко

В курортном городе Одесской области городе Южное строят зеркальный туалет. Собственно, зеркальными решили сделать стены этого "чуда" архитектуры. Сейчас фасад уже возведен, и идут работы по подведению уборной к коммуникациям.

Об этом пишет Suspilne.

Такой нестандартный туалет появится на территории будущего скейт-парка для молодежи.

По словам Геннадия Мартынова, начальника управления капитального строительства Южненского городского совета, на него выделили почти три миллиона гривен из местного бюджета.

Строительство уборной начали еще осенью, и работы продолжаются.

"Сейчас мы его подключаем ко всем коммуникациям и сетям. Проложили кабель, будем делать освещение", - рассказывает Мартынов.

Фото: В Южном строят зеркальный туалет (suspilne.media)

По его словам, горсовет получил несколько проектов по обустройству фасада. Но руководство остановилось именно на таком, "зеркальном" варианте, посчитав, что он будет выглядеть "современнее", и понравится молодежи, которая по задумке и станет пользователем туалета.

Что будет "под зеркалами"

Внутри в здании три помещения: женская комната, где три туалета и столько же раковин, мужская - с двумя туалетами и двумя писсуарами, а также комната для маломобильных групп населения с отдельным входом.

Рядом, по задумке местных властей, возведут общественно-спортивный центр. Сейчас там пока что обустроена баскетбольная площадка, а скоро появятся и теннисные корты.

Фото: Зеркальный туалет в Южном (suspilne.media)

Ранее мы писали, что в метро Киева могут появиться туалеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
курорты