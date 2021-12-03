На курорте под Одессой строят зеркальный туалет: как выглядит это "чудо" за 3 миллиона

Такой нестандартный туалет появится на территории будущего скейт-парка для молодежи.

По словам Геннадия Мартынова, начальника управления капитального строительства Южненского городского совета, на него выделили почти три миллиона гривен из местного бюджета.

Строительство уборной начали еще осенью, и работы продолжаются.

"Сейчас мы его подключаем ко всем коммуникациям и сетям. Проложили кабель, будем делать освещение", - рассказывает Мартынов.

Фото: В Южном строят зеркальный туалет (suspilne.media)

По его словам, горсовет получил несколько проектов по обустройству фасада. Но руководство остановилось именно на таком, "зеркальном" варианте, посчитав, что он будет выглядеть "современнее", и понравится молодежи, которая по задумке и станет пользователем туалета.

Что будет "под зеркалами"

Внутри в здании три помещения: женская комната, где три туалета и столько же раковин, мужская - с двумя туалетами и двумя писсуарами, а также комната для маломобильных групп населения с отдельным входом.

Рядом, по задумке местных властей, возведут общественно-спортивный центр. Сейчас там пока что обустроена баскетбольная площадка, а скоро появятся и теннисные корты.

Фото: Зеркальный туалет в Южном (suspilne.media)