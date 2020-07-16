Курильщиков в Украине хотят штрафовать по-новому: уже осенью

В Украине курильщикам готовят новые наказания за нарушение правил - нардепы планируют существенно повысить штрафы за выброшенные окурки на улице. Соответствующий законопроект против "сигаретного бескультурья" могут принять уже этой осенью.

По словам львовского юриста Лилии Баюш, закон будет регулировать всю сферу управления отходами, включая ответственность бросание окурков и другого мусора. Об этом передает PravdaTUT.Lviv.

Предусмотрено увеличение штрафов от 1700 и до 2500 гривен, то есть от 100 до 150 необлагаемых минимумов.

Эксперты считают, что новые штрафы хотят приравнять к европейским.

"Страна подписала соответствующие договоры и должна привести свое законодательство к законодательству в этой сфере в странах Европейского Союза. Фактически, нас сейчас обязывают усилить ответственность", - отметила юрист.

Сейчас в Украине наказание за выброшенные окурки считают "смешным" и почти не урегулированным. Патрульным трудно оштрафовать кого-то за курение в неположенном месте, и тем более за засорение окурками.

Как рассказал старший лейтенант полиции Александр Гунчерюк, чаще всего такие нарушения фиксируют на стационарных остановках общественного транспорта и на детских площадках. Кроме этих мест, курить запрещено также в подъездах, подземных переходах, на территории учреждений обучения и здравоохранения, в лифтах, таксофонах, помещениях культурного и государственного назначения.

Сейчас предусмотрена санкция штрафа от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет от 51 до 170 гривен.

В то же время за мелкое засорения окружающей среды штрафные санкции могут быть еще меньше. Так, за выброшенный хлам из поезда придется заплатить до 170 гривен, а вот если выбросить мусор из авто - наказание составляет всего 17 гривен. Поэтому законопроект и призван повысить пеню до такого уровня, чтобы люди боялись мусорить.

Видео: В Украине курильщикам взвинтят штрафы за выброшенные окурки

Ранее мы писали о том, что в Украине курильщикам готовят неприятный сюрприз - сигарет будет меньше, но цены выше.

Также сообщалось, что по мнению экспертов, запрет выкладки сигарет на витринах не приведет к сокращению курения.