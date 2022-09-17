В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото)

Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Но после пребывания там россиян вскрываются жуткие фото издевательств и пыток над местными жителями.

Так, сейчас появились фото из тюрьмы, где держали украинцев в нечеловеческих условиях. Там над ними издевались и выбивали признания.

Появились фото из тюрьмы Купянска

"В деоккупированном Купянске нашли тюрьму, где пытали местных. Это еще одно доказательство геноцида украинцев, которым так гордится вся Россия. Этого никогда не понять и не простить", - написал над страшными снимками журналист Андрей Смолий.

Так выглядела пыточная в Купянске (фото: Донбасс Реалии)

СБУ подтвердила факт пыточных

По информации СБУ, в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому граждане вынуждены были спать стоя.

"По международным конвенциям такое обращение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания", - добавили в СБУ.

Правоохранители уже приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны и документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.