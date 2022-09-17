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В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото)

Новина українською →
Купянск, Суббота 17 сентября 2022 15:45
В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото) Фото: В Купянске люди провели полгода в оккупации (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Но после пребывания там россиян вскрываются жуткие фото издевательств и пыток над местными жителями.

Так, сейчас появились фото из тюрьмы, где держали украинцев в нечеловеческих условиях. Там над ними издевались и выбивали признания.

Появились фото из тюрьмы Купянска

"В деоккупированном Купянске нашли тюрьму, где пытали местных. Это еще одно доказательство геноцида украинцев, которым так гордится вся Россия. Этого никогда не понять и не простить", - написал над страшными снимками журналист Андрей Смолий.

В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото)В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото)В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото)В Купянске показали тюрьму, где пытали украинцев (жуткие фото)

Так выглядела пыточная в Купянске (фото: Донбасс Реалии)

СБУ подтвердила факт пыточных

По информации СБУ, в камерах, рассчитанных на 140 человек, оккупанты одновременно держали более 400, поэтому граждане вынуждены были спать стоя.

"По международным конвенциям такое обращение признается пытками и являются жестокими, бесчеловечными видами обращения и наказания", - добавили в СБУ.

Правоохранители уже приступили к расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны и документируют зверства и другие военные преступления, совершенные российско-оккупационными войсками против мирного населения.

Ранее в освобожденной части Купянска установили флаг Украины.

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Купянск
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