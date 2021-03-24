Как купить квартиру в новостройке, чтобы вас не обманули. Держите 9 важных советов

Недавно были подведены первые итоги программы ипотеки под 7% на жилье. И теперь большее количество украинцев могут задуматься над покупкой квартиры в новостройке. Но покупая новую квартиру "из первых рук" у застройщика, инвестор должен провести тщательную проверку всех деталей строительства, чтобы не наткнуться на аферу.

Как не стать жертвой аферы при покупке квартиры - рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрий Таций на своей странице в Facebook.

Самый важный момент, говорит эксперт, - дом должен быть сдан в эксплуатацию. Тогда отпадает необходимость в проверке земельного участка, разрешения на строительные работы. Но риски остаются. И для того, чтобы их избежать, стоит придерживаться простого алгоритма действий: Выберите дом, в котором вы хотите приобрести, а также дом, в котором планируете купить квартиру. Выясните название компании заказчика строительства, застройщиков и компанию управления активами. В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей проверьте, когда создали эти компании, каковы размеры уставного фонда, кто их учредители, какие виды деятельности они имеют право осуществлять. В Едином государственном реестре судебных решений или на вебпортале Судебная власть Украины узнайте, не фигурируют ли там эти компании. В открытых источниках промониторьте информацию о застройщике, генподрядчике и финансовом учреждении, их репутации, реализованных проектах и возможной причастности к строительным скандалам. Проверьте наличие технических условий на присоединение дома к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. Эти условия должны совпадать с проектом строительства. Требуйте у застройщика заключение экспертизы проекта с приложениями, где содержатся основные замечания относительно недостатков. Сопоставьте, соответствует ли проект строительства результатам и реализованы ли все те опции, которые задекларировал застройщик (паркоместа, благоустройство придомовой территории, социальная инфраструктура). Узнайте в Реестре строительной деятельности введен ли дом в эксплуатацию. Должна быть зарегистрирована декларация о готовности или предоставлен сертификат принятия в эксплуатацию (в зависимости от типа сложности объекта). Проверьте не отменена ли регистрация декларации о принятии в эксплуатацию или выдача сертификата органом госархстройконтроля. Сделайте это, подав соответствующий запрос в ГАСК или в Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА (в зависимости от сложности строительства). Он также подчеркнул, что только после такой тщательной проверки можно покупать квартиру в новостройке, не подвергаясь опасности.