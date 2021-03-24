Як купити квартиру в новобудові, щоб вас не обдурили. Тримайте 9 важливих порад

Нещодавно були підбиті перші підсумки програми іпотеки під 7% на житло. І тепер більша кількість українців можуть задуматися над купівлею квартири у новобудові. Але купуючи нову квартиру "з перших рук" у забудовника, інвестор повинен провести ретельну перевірку всіх деталей будівництва, щоб не натрапити на аферу.

Як не стати жертвою афери при купівлі квартири - розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

Найважливіший момент, каже експерт, - будинок повинен бути зданим в експлуатацію. Тоді відпадає потреба у перевірці земельної ділянки, дозволу на будівельні роботи. Але ризики залишаються. І для того, аби їх уникнути, варто дотримуватися простого алгоритму дій: Оберіть будинок, в якому ви хочете придбати, а також будинок, в якому плануєте купити квартиру. З’ясуйте назву компанії замовника будівництва, забудовників та компанію управління активами. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців перевірте, коли створили ці компанії, якими є розміри статутного фонду, хто їх засновники, які види діяльності вони мають право здійснювати. В Єдиному державному реєстрі судових рішень або на вебпортал Судова влада України дізнайтеся, чи не фігурують там ці компанії. У відкритих джерелах промоніторте інформацію про забудовника, генпідрядника та фінансову установу, їх репутацію, реалізовані проєкти та можливу причетність до будівельних скандалів. Перевірте наявність технічних умов на приєднання будинку до мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. Ці умови повинні збігатися з проєктом будівництва. Вимагайте у забудовника висновок експертизи проєкту з додатками, де містяться основні зауваження щодо недоліків. Співставте, чи відповідає проєкт будівництва результатам та чи реалізовані усі ті опції, які задекларував забудовник (паркомісця, благоустрій прибудинкової території, соціальна інфраструктура). Дізнайтесь в Реєстрі будівельної діяльності чи введений будинок в експлуатацію. Має бути зареєстрована декларація про готовність або наданий сертифікат прийняття в експлуатацію (залежно від типу складності об’єкта). Перевірте чи не скасована реєстрація декларації про прийняття в експлуатацію або видача сертифікату органом держархбудконтролю. Зробіть це, подавши відповідний запит до ДАБІ або до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА (в залежності від складності будівництва). Він також підкреслив, що лише після такої ретельної перевірки можна купувати квартиру в новобудові, не наражаючись на небезпеку.