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Як купити квартиру в новобудові, щоб вас не обдурили. Тримайте 9 важливих порад

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 15:23
Як купити квартиру в новобудові, щоб вас не обдурили. Тримайте 9 важливих порад Експерт дав поради українцям, які хочуть купити квартиру в новобудові (Фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Нещодавно були підбиті перші підсумки програми іпотеки під 7% на житло. І тепер більша кількість українців можуть задуматися над купівлею квартири у новобудові.

Але купуючи нову квартиру "з перших рук" у забудовника, інвестор повинен провести ретельну перевірку всіх деталей будівництва, щоб не натрапити на аферу.

Як не стати жертвою афери при купівлі квартири - розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій на своїй сторінці у Facebook.

Найважливіший момент, каже експерт, - будинок повинен бути зданим в експлуатацію. Тоді відпадає потреба у перевірці земельної ділянки, дозволу на будівельні роботи.

Але ризики залишаються. І для того, аби їх уникнути, варто дотримуватися простого алгоритму дій:

  1. Оберіть будинок, в якому ви хочете придбати, а також будинок, в якому плануєте купити квартиру.
  2. З’ясуйте назву компанії замовника будівництва, забудовників та компанію управління активами.
  3. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців перевірте, коли створили ці компанії, якими є розміри статутного фонду, хто їх засновники, які види діяльності вони мають право здійснювати.
  4. В Єдиному державному реєстрі судових рішень або на вебпортал Судова влада України дізнайтеся, чи не фігурують там ці компанії.
  5. У відкритих джерелах промоніторте інформацію про забудовника, генпідрядника та фінансову установу, їх репутацію, реалізовані проєкти та можливу причетність до будівельних скандалів.
  6. Перевірте наявність технічних умов на приєднання будинку до мереж електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення. Ці умови повинні збігатися з проєктом будівництва.
  7. Вимагайте у забудовника висновок експертизи проєкту з додатками, де містяться основні зауваження щодо недоліків. Співставте, чи відповідає проєкт будівництва результатам та чи реалізовані усі ті опції, які задекларував забудовник (паркомісця, благоустрій прибудинкової території, соціальна інфраструктура).
  8. Дізнайтесь в Реєстрі будівельної діяльності чи введений будинок в експлуатацію. Має бути зареєстрована декларація про готовність або наданий сертифікат прийняття в експлуатацію (залежно від типу складності об’єкта).
  9. Перевірте чи не скасована реєстрація декларації про прийняття в експлуатацію або видача сертифікату органом держархбудконтролю. Зробіть це, подавши відповідний запит до ДАБІ або до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА (в залежності від складності будівництва).

Він також підкреслив, що лише після такої ретельної перевірки можна купувати квартиру в новобудові, не наражаючись на небезпеку.

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