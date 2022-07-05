Купить хорошее автокресло для ребенка: что важно знать родителям

Автокресло в машине - это гарантия безопасности в ней ребенка. Не стоит пренебрегать покупкой такой важной вещи.

На что обратить внимание, когда вы собрались приобрести автокресло, рассказал доказательный врач Виктор Кирейко.

Что нужно сделать перед покупкой автокресла прежде всего?

Ответ прост - внимательно прочитать инструкцию к вашему автомобилю.

Например, в мире есть несколько разных систем крепления детских автокресел:

С помощью штатных ремней безопасности

Система UAS

Система LATCH

Система ISOFIX

Нет данных о том, что любая система креплений лучше или хуже защищает ребенка. Главной проблемой при использовании автокресел, что значительно ухудшает их защитную функцию является верная их установка в машине.

Согласно некоторым опросам, проводившимся в США (до внедрения системы LATCH) 8 из 10 кресел были установлены неверно. Более современные системы крепления, а именно LATCH и ISOFIX, разработаны так, чтобы их нельзя было установить неправильно.

LATCH преимущественно используется в Америке, ISOFIX- в Европе. Автомобили, выпущенные после 1 сентября 2002 года в Америке и после 2011 года в Европе должны иметь систему крепления LATCH или ISOFIX соответственно. Но они не обязательны в тех автомобилях, которые сейчас в использовании, потому что обычно любое современное кресло можно зафиксировать стандартным ремнем безопасности.

Следует помнить, что при таком варианте фиксации увеличивается риск неправильной его установки, а это влияет на безопасность.

Также следует помнить, что некоторые современные детские кресла модифицированы для установки в авто конкретной марки или даже модели, и могут не иметь возможность фиксации стандартным ремнем безопасности.

Поэтому следует до того, как вы отправитесь в магазин прочитать не только инструкцию к вашему автомобилю, но и инструкцию к предварительно выбранным вами моделям автокресла. А в магазине следует обязательно уточнить у консультанта особенности способа его фиксации в авто.

Советы для родителей

Покупая автокресло, помните, что ни одно сертифицированное автокресло не является "лучшим" или "безопасным".

Автокресла должны соответствовать стандартам безопасности:

ECE R44/03

ECE R 44/04,

i-Size (UN R129)

FMVSS 213

CMVSS 213

Никогда не используйте автокресло, если:

Оно слишком старое. Посмотрите на этикетке дату изготовления сиденья. Обратитесь к производителю, чтобы узнать, сколько времени он рекомендует использовать сиденье.

На нем есть видимые повреждения.

Нет этикетки с датой изготовления и номером модели.

К которому у вас нет инструкции. Надо понимать, как правильно устанавливать кресло в авто, как правильно им пользоваться и решать некоторые часто встречающиеся проблемы.

Отсутствуют какие-либо части. Автокресла часто продают без некоторых элементов их конструкции. Обратитесь к изготовителю, чтобы убедиться, что вы можете получить необходимые детали.

Можно ли покупать б/у автокресло?

В идеале не покупать и не использовать б/у детское автокресло. Также желательно не передавать кресло от старшего вашего ребенка к меньшему.

Покрытие, наполнитель и другие материалы постепенно разрушаются при ежедневном использовании, что может снизить эффективность его защиты.

Также покупая подержанное автокресло вы не можете быть уверены, не было ли оно в аварии.