Что купить в "Черную пятницу" 2021 года? ТОП-10 предложений от Samsung

Давно мечтали о новом смартфоне? Хотите обновить планшет? Или просто купить смарт-часы? Самое время сделать это. Ведь приближается ежегодная грандиозная распродажа Black Friday, когда огромное количество товаров можно приобрести с большими скидками. Эта традиция зародилась в США, но быстро прижилась во всем мире, в частности в Украине. В этом году "Черная пятница" выпала на 26 ноября.

В Samsung Experience Store решили не ограничиваться одним днем: все акции "Черной пятницы" будут действовать с 22 по 30 ноября. А поскольку с каждым годом акционных предложений все больше Styler отобрал для вас ТОП-10 покупок, которые порадуют вас и ваших близких.

Плюсы покупок в магазине Samsung Experience

Samsung Experience Store – официальный брендовый магазин Samsung с широким ассортиментом официальной техники Samsung в Украине и рядом эксклюзивных услуг.

Благодаря программе Samsung Leasing можно взять смартфон в лизинг со следующей заменой на новый флагман с компенсацией до половины стоимости. Таким образом, топовый смартфон обходится всего за 50% стоимости за 1 год использования.

Не уверены, какую модель предпочитаете? Изучите все преимущества смартфонов с услугой Galaxy тест-драйв. Сейчас есть возможность получить в пользование Galaxy Z Flip3 или Galaxy Z Fold3 на 14 дней абсолютно бесплатно. Внесенный вами депозит размером 10% стоимости возвращают в полном объеме, как только отдадите обратно смартфон. Или сможете выкупить его по выгодным условиям.

Главное преимущество покупки в Samsung Experience Store – эксклюзивный +1 год гарантии на смартфоны, планшеты и носимые устройства.

ТОП-10 покупок в Черную пятницу:

Samsung Galaxy Z Fold3+S Pen Pro – уникальный смартфон с гибким экраном. Внешний экран диагональю 6,2 дюйма с адаптивной частотой обновления экрана до 120 Гц. Откройте телефон и получите экран на 7,6 дюймов. При этом Galaxy Z Fold3 обеспечивает водонепроницаемость по стандарту IPX8. То есть, спокойно может пролежать на глубине до 1,5 метра до 30 минут. Стоит отметить, что впервые с гибким экраном можно работать с помощью S Pen Fold Edition или S Pen Pro. По случаю Черной пятницы Galaxy Z Fold3 как на 256, так и на 512Gb можно получить с дополнительной выгодой 7000 грн в рамках Galaxy Trade-in. Samsung Galaxy Z Flip 3 – имиджевый смартфон с гибким экраном 6,7-дюймов. Он настолько маленький, что легко помещается в вашем кармане или микро сумочке. Модификации на 126 и 256GB можно получить по программе обмена с дополнительной выгодой 6000 грн. Samsung Galaxy S21 Ultra – самая инновационная модель из флагманской линейки Galaxy S21 c экраном 6,8 дюймов, одновременной поддержкой 120 Гц и высоким разрешением экрана WQHD+, четырьмя основными камерами (включая два телеобъектива с зумом 3х и 10х), фронтальной камерой 40 МП и съемкой видео 8к. А еще он поддерживает электронное перо S Pen. Так модель на 128 Gb можно будет приобрести за 30 399 грн, на 256 Gb – за 31 999 грн и на 512 Gb – за 35 199 грн с выгодой 8800 грн. Samsung Galaxy S21+ чуть меньше модели Galaxy S21 Ultra с экраном 6.7 дюйма и емкостью аккумулятора 4800 против 5000 мАч. Этот смартфон имеет тройную основную камеру, которая позволяет делать четкие снимки в любое время дня и ночи. Более того, с уникальной функцией "режиссер" и "один кадр" вы всегда запомните самые важные моменты. На Black Friday купить Galaxy S21 + на 128 Gb можно будет за 25 599 грн, на 256 Gb – за 27 199 грн. Samsung Galaxy S21 – самый маленький и легкий из линейки S21 смартфон с экраном 6,2 дюйма. Если вы предпочитаете работать со смартфоном одной рукой, то стоит обратить внимание на эту модель. Тем более, что его цена вас очень приятно порадует – 21 599 грн за 128 Gb и 23 199 грн за 256 Gb. Samsung Galaxy S20 FE – вариант для тех, кто хочет устройство с флагманскими функциями по выгодной цене: комбинация скорости, большого экрана с высокой частотой обновления, батареи с зарядом на весь день, а также камеры, способной делать фантастические снимки. Во время разработки модели максимально учитывали пожелания клиентов. И это один из немногих смартфонов с большим количеством таких расцветок – красный, оранжевый, мятный, морской синий, белый или лавандовый. Можно успеть купить версию на 128 GB с выгодой 4 000 грн – за 14 999 грн, и на 256 Gb – за 16,999 грн. Samsung Galaxy Tab S7 FE – "фанатская" версия флагманского планшета в прошлом году с 12,4-дюймовым экраном, стереодинамиками AKG, отличной производительностью и электронным пером S Pen. Последнее особенно порадует любителей делать заметки от руки, а также художников и творческих личностей. В линейке есть LTE-модель с поддержкой 5G, цена на Black Friday составит 15 499 грн, и WiFi – 13 499 грн. Samsung Galaxy Tab A7 Lite – компактный 8,7-дюймовый планшет с базовой производительностью. Отлично подойдет для школьников и студентов – для обучения, изучения иностранных языков, просмотра видео. Система Samsung Kids имеет гибкие настройки родительского контроля, что делает Galaxy Tab A7 Lite идеальным вариантом первого планшета для детей. Цена модели с LTE на 3/32 GB составляет 4899 грн, на 4/64 GB – 5499 грн. Аналогичная модель только с WiFi будет стоить 3899 и 4499 грн соответственно. Samsung Galaxy Watch4 – умные часы на новой операционной системе Google Wear 3, но с привычным аппаратным обеспечением. Помимо стандартного подсчета пульса и шагов, Galaxy Watch4 поддерживает 95 различных видов отслеживания тренировок, определять уровень кислорода в крови и измерять количество жира в организме. Появилась также оплата Google Pay. На данный момент лучшие смарт-часы для пользователей Android. Купить Galaxy Watch4 можно будет за 5999 грн. У этих часов есть еще одна модификация – Samsung Galaxy Watch4 Classic, похожая внешне на первые Frontier: есть электронный безель, вращающийся, кнопки немного больше. Смарт-часы Watch 4 Classic с экраном 42mm с четверга можно успеть купить за 8 999 грн. Samsung Galaxy Buds2 – самые маленькие (практически не видны в ушах) и легкие беспроводные наушники компании Samsung. С включенным шумоподавлением Galaxy Buds 2 могут воспроизводить музыку до 5 часов, без него – до 7,5 часов. Зарядный кейс может продлить работу до 20 часов. Обойдется новинка 2 999 грн (скидка 1000 грн). И если опасаетесь, что наушники могут промокнуть, или туда попадет пыль, обратите внимание на специальный чехол Water Resistant Cover. Он создает защиту в соответствии с классом IP67.

Быстрая доставка в Black Friday

Принято считать, что из-за большого ажиотажа ждать товары, приобретенные в "Черную пятницу", приходится дольше обычного. Особенно если речь идет об отправке в другой город. Но у Samsung Experience Store есть решение. Недавно компания запустила инновационный способ доставки – авиадоставку.

При оформлении заказа с понедельника по субботу до 10:00, покупку можно получить в этот же день в 19:30. Воспользоваться услугой могут жители Днепра, Львова, Харькова и Запорожья. Авиадоставка распространяется на смартфоны, планшеты, часы, Buds и будет стоить всего 250 грн.