Що купити в "Чорну п'ятницю" 2021 року? ТОП-10 пропозицій від Samsung

Давно мріяли про новий смартфон? Бажаєте оновити планшет? Або просто купити смарт-годинник? Саме час зробити це. Адже наближається щорічний грандіозний розпродаж Black Friday, коли величезну кількість товарів можна придбати з великими знижками. Ця традиція зародилася у США, але швидко прижилася у всьому світі, зокрема в Україні. Цього року "Чорна п'ятниця" випала на 26 листопада.

У Samsung Experience Store вирішили не обмежуватися одним днем: всі акції "Чорної п'ятниці" діятимуть з 22 по 30 листопада. А оскільки з кожним роком акційних пропозицій все більше Styler відібрав для вас ТОП-10 покупок, які порадують вас і ваших близьких.

Плюси покупок у Samsung Experience Store

Samsung Experience Store – офіційний брендовий магазин Samsung з широким асортиментом офіційної техніки Samsung в Україні та рядом ексклюзивних послуг.

Завдяки програмі Samsung Leasing можна взяти смартфон у лізинг із наступною заміною на новий флагман із компенсацією до половини вартості. Таким чином, топовий смартфон обходиться всього за 50% вартості за 1 рік використання.

Не впевнені, якій моделі віддаєте перевагу? Вивчіть всі переваги смартфонів із послугою Galaxy тест-драйв. Наразі є можливість отримати у користування Galaxy Z Flip3 або Galaxy Z Fold3 на 14 днів абсолютно безплатно. Внесений вами депозит розміром 10% вартості повертають у повному обсязі, як тільки віддасте назад смартфон. Або зможете викупити його за вигідними умовами.

Головна ж перевага покупки в Samsung Experience Store – ексклюзивний +1 рік гарантії на смартфони, планшети та пристрої, що носяться.

ТОП-10 покупок у Чорну п'ятницю:

Samsung Galaxy Z Fold3+S Pen Pro – унікальний смартфон із гнучким екраном. Зовнішній екран діагоналлю 6,2 дюйма з адаптивною частотою оновлення екрана до 120 Гц. Відкрийте телефон та отримайте екран на 7,6-дюймів. При цьому Galaxy Z Fold3 забезпечує водонепроникність за стандартом IPX8. Тобто, спокійно може пролежати на глибині до 1,5 метра до 30 хвилин. Варто зазначити, що вперше з гнучким екраном можна працювати за допомогою S Pen Fold Edition або S Pen Pro. З нагоди Чорної п'ятниці Galaxy Z Fold3 як на 256, так і на 512Gb можна отримати з додатковою вигодою 7000 грн у рамках Galaxy Trade-in. Samsung Galaxy Z Flip 3 – іміджевий смартфон із гнучким екраном 6,7-дюймів. Він настільки маленький, що легко вміщується у вашій кишені чи мікро сумочці. Модифікації на 126 та 256GB можна отримати за програмою обміну з додатковою вигодою 6000 грн. Samsung Galaxy S21 Ultra – найінноваційніша модель з флагманської лінійки Galaxy S21 c екраном 6,8 дюймів, одночасною підтримкою 120 Гц і високою роздільною здатністю екрана WQHD+, чотирма основними камерами (включаючи два телеоб'єктива із зумом 3х та 10х), фронтальною камерою у 40 МП та зйомкою відео 8к. А ще він підтримує електронне перо S Pen. Так модель на 128 Gb можна буде придбати за 30 399 грн, на 256 Gb – за 31 999 грн і на 512 Gb – за 35 199 грн з вигодою 8800 грн. Samsung Galaxy S21+ трохи менше моделі Galaxy S21 Ultra з екраном 6.7 дюйма та ємністю акумулятора 4800 проти 5000 мАг. Цей смартфон має потрійну основну камеру, яка дозволяє робити чіткі знімки у будь-який час дня та ночі. Більш того, з унікальною функцією "Режисер" та "Один кадр" ви завжди запам'ятаєте найважливіші моменти. На Black Friday купити Galaxy S21+ на 128 Gb можна буде за 25 599 грн, на 256 Gb – за 27 199 грн. Samsung Galaxy S21 – найменший і найлегший з лінійки S21 смартфон з екраном 6,2 дюйми. Якщо ви вважаєте за краще працювати зі смартфоном однією рукою, то варто звернути увагу на цю модель. Тим більше, що його ціна вас дуже приємно потішить – 21 599 грн за 128 Gb та 23 199 грн за 256 Gb. Samsung Galaxy S20 FE – варіант для тих, хто хоче пристрій з флагманськими функціями за вигідною ціною: комбінація швидкості, великого екрана з високою частотою оновлення, батареї із зарядом на весь день, а також камери здатної робити фантастичні знімки. Під час розробки моделі максимально враховували побажання клієнтів. І це один з небагатьох смартфонів з великою кількістю таких забарвлень – червоний, помаранчевий, м'ятний, морський синій, білий або лавандовий. Можна встигнути купити версію на 128 GB з вигодою 4 000 грн. – за 14 999 грн., і на 256 Gb – за 16,999 грн. Samsung Galaxy Tab S7 FE – "фанатська" версія флагманського планшета минулого року з 12,4-дюймовим екраном, стереодинаміками AKG, відмінною продуктивністю та електронним пером S Pen. Останнє особливо порадує любителів робити нотатки від руки, а також художників та творчих особистостей. У лінійці є LTE-модель з підтримкою 5G, ціна на Black Friday складе 15 499 грн, і WiFi – 13 499 грн. Samsung Galaxy Tab A7 Lite – компактний 8,7-дюймовий планшет із базовою продуктивністю. Відмінно підійде для школярів та студентів – для навчання, вивчення іноземних мов, перегляду відео. Система Samsung Kids має гнучкі налаштування батьківського контролю, що робить Galaxy Tab A7 Lite ідеальним варіантом першого планшета для дітей. Ціна моделі з LTE на 3/32 GB становить 4899 грн, на 4/64 GB - 5499 грн. Аналогічна модель тільки з WiFi коштуватиме 3899 і 4499 грн відповідно. Samsung Galaxy Watch4 – розумний годинник на новій операційній системі Google Wear 3, але зі звичним апаратним забезпеченням. Крім стандартного підрахунку пульсу та кроків, Galaxy Watch4 підтримує 95 різних видів відстеження тренувань, визначати рівень кисню в крові та вимірювати кількість жиру в організмі. З'явилася також оплата Google Pay. На цей момент найкращий смарт-годинник для користувачів Android. Придбати Galaxy Watch4 можна буде за 5999 грн. У цих годинників є ще одна модифікація – Samsung Galaxy Watch4 Classic, схожа зовні на перші Frontier: є електронний безель, що обертається, кнопки трохи більші. Смарт-годинник Watch 4 Classic з екраном 42mm із четверга можна встигнути придбати за 8 999 грн. Samsung Galaxy Buds2 – найменші (практично не видно у вухах) та легкі бездротові навушники компанії Samsung. З увімкненим шумозаглушенням Galaxy Buds 2 можуть відтворювати музику до 5 годин, без нього – до 7,5 годин. Зарядний кейс може продовжити роботу до 20 годин. Обійдеться новинка 2 999 грн (знижка 1000 грн). І якщо побоюєтеся, що навушники можуть промокнути, або туди потрапить пил, зверніть увагу на спеціальний чохол Water Resistant Cover. Він створює захист відповідно до класу IP67.

Швидка доставка у Black Friday

Прийнято вважати, що через великий ажіотаж чекати товари, придбані в "Чорну п'ятницю", доводиться довше звичайного. Особливо якщо йдеться про відправку в інше місто. Але Samsung Experience Store має рішення. Нещодавно компанія запустила інноваційний спосіб доставки – авіадоставку.

При оформленні замовлення з понеділка до суботи до 10:00, покупку можна отримати в цей же день до 19:30. Скористатися послугою можуть мешканці Дніпра, Львова, Харкова та Запоріжжя. Авіадоставка поширюється на смартфони, планшети, годинники, Buds і коштуватиме лише 250 грн.