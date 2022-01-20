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Как купить билеты Укрзализныци дешевле: полезные лайфхаки

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Четверг 20 января 2022 20:18
Как купить билеты Укрзализныци дешевле: полезные лайфхаки Как покупать билеты на поезда Укрзализныци дешевле (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Купить билет на поезд Укрзализныци можно по разным ценам. В некоторые дни цены на билеты ниже, в некоторые – выше. Если скомбинировать несколько скидок сразу, можно купить билет заранее по самой выгодной цене.

Как пользоваться системой скидок на билеты и заранее купить по выгодной цене, рассказали в Tickets.

Самые важные скидки

Покупка билета за 30 дней до поездки – 15%

За 24-29 дня – 10%

За 15-24 дня – 5%

За 5-14 дней – скидки нет

За 2-4 дня до поездки – к цене добавляется +10%

За сутки – добавляется +15%

Если вы покупаете билет на "Интерсити+" туда и обратно в 1 или 2 класс – скидка 10%

На билеты 1 класса поезда "Интерсити+" цена может меняться в зависимости от даты отправления поезда.

Как меняется цена в разные дни недели

С понедельника по четверг, а также в субботу билеты стоят в среднем на 10% ниже.

В пятницу и в воскресенье билет будет дороже на 10%.

Кроме того, меняется и коэффициент:

Понедельник, четверг, суббота – базовый тариф

Вторник и среда – скидка 10%

Пятница и воскресенье – билеты всегда дороже на 10%

Меняется коэффициент и от времени года. В какие периоды цена будет выше, а когда ниже, смотрите по таблице.

Как купить билеты Укрзализныци дешевле: полезные лайфхакиСкриншот

Напомним, ранее мы писали о том, в какой день недели лучше покупать авиабилеты, чтобы они стоили дешевле.

А также рассказывали о том, в каких странах туристам придется заплатить за въезд в 2022 году.

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