Як купити квитки Укрзалізниці дешевше: корисні лайфхаки

Купити квиток на поїзд Укрзалізниці можна за різними цінами. В деякі дні ціни на квитки нижче, в деякі – вище. Якщо скомбінувати кілька знижок відразу, можна купити квиток заздалегідь за найвигіднішою ціною.

Як користуватися системою знижок на квитки і заздалегідь купити за вигідною ціною, розповіли в Tickets.

Найважливіші знижки

Купівля квитка за 30 днів до поїздки-15%

За 24-29 дня – 10%

За 15-24 дні – 5%

За 5-14 днів – знижки немає

За 2-4 дні до поїздки - до ціни додається +10%

За добу – додається +15%

Якщо ви купуєте квиток на "Інтерсіті+" туди та назад в 1 або 2 клас - знижка 10%

На квитки 1 класу поїзда "Інтерсіті+" ціна може змінюватися в залежності від дати відправлення поїзда.

Як змінюється ціна в різні дні тижня

З понеділка по четвер, а також в суботу квитки коштують в середньому на 10% нижче.

У п'ятницю і в неділю квиток буде дорожче на 10%.

Крім того, змінюється і коефіцієнт:

Понеділок, четвер, субота - базовий тариф

Вівторок і середа-знижка 10%

П'ятниця та неділя - квитки завжди дорожчі на 10%

Змінюється коефіцієнт і від пори року. В які періоди ціна буде вище, а коли нижче, дивіться по таблиці.

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