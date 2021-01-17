Купались ли украинские казаки в проруби: историк раскрыл правду о Крещении

В Украине никогда не ныряли в прорубь на Крещение, а воду, в которую сейчас все заходят, в этот день использовали для питья и лечения. Традиция купания в ледяной воде никогда не была украинской, и никакого отношения не имеет к христианству, считает историк Сергей Шумило.

Эксперт рассказывает, что наши предки в мороз не ныряли в проруби, а тем более не раздевались в присутствии священников и не пачкали только освященную воду (которую после освящения набирали, чтобы пить, а не купаться). Об этом он рассказал РИСУ.

"О такой ритуал мы не найдем в серьезных научных исследованиях украинских религиозных традиций. Это скорее постсовковским искажением наших многовековых национально-религиозных традиций. Эта мода появилась у нас в 1990-е гг. и особенно в 2000-е благодаря некоторым политикам и СМИ, которые навязали этот стереотип под видом "многовековой народной традиции". В результате "моржинство" стало подменять смысл и содержание большого христианского праздника, превратившись в некий бессмысленный ритуал, который больше похож на язычество, чем на христианство", - подчеркивает Сергей Шумило.

Со ссылкой на воспоминания старого запорожца Никиту Коржа ученый предложил познакомиться с описанием, как на самом деле отмечали праздник Богоявления украинские казаки в Запорожской Сечи. Как сообщается, козаки собирались на площади перед церковью и стояли здесь рядами до завершения богослужения.

По окончании Божественной Литургии из церкви выходил настоятель с крестом в руке, за ним парами шли иеромонахи с евангелиями, иконами, в дорогой одежде; за духовенством слаженно, рядами, с хоругвями и тяжелыми пушками шли казаки; за казаками - массы простых людей. Люди выходили на середину Днепра и слушали службу Божью. Когда архимандрит впервые погружал крест в воду, "казаки одновременно кричали таким залпом, что от того удара аж земля стонала".

"Как видим, ни раздевание и ныряния в прорубь. А у казаков здоровья и мощи было побольше нашего. Но даже у них не возникало мысли в мороз нырять в прорубь без всякой нужды", - подчеркивает историк.

Напомним, что ранее врач дал рекомендации на Крещение тем, кто переболел коронавирусом.

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