Кумир украинской молодежи сделал то, чего от него ждали 8 лет

Макс Барских представил новый клип (фото: Secret Service Entertainment Agency)

Макс Барских представил видео на англоязычный сингл "Silence"

Макс Барских представил англоязычный EDM-сингл "Silence". И это первый англоязычный релиз музыканта спустя 8 лет после выхода альбома "Z.Dance", выпущенного артистом в 2012 году.

"Silence" - экспериментальная работа Макса, выполненная в стиле summer house. Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста "1990", и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом.

"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... "Silence" - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье", - комментирует кумир украинской молодежи.

Макс Барских представил EDM-сингл "Silence"

Кстати, новый трек Барских был выбран официальным саундтреком secret party, проводимых агентством Pink Kiss по всему миру, объединяя в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюэнсеров.

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