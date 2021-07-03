Кулинарные секреты для новичков и лентяев: готовим быстро и с удовольствием

Как легко натереть сыр

Чтобы мягкий сыр не прилипал к терке, его можно немного подморозить. Достаточно положить его на полчаса в морозилку, и он станет достаточно твердым, чтобы его быстро натереть.

Кексы без формочек

Формочек в доме нет, а испечь кексы желание есть? Не беда, используйте пергаментную бумагу – сверните ее так, как вам нравится и обвяжите нитью. Ваши кексы получат еще и индивидуальный дизайн.

Удаляем семена без проблем

Удалить семена из кабачка, баклажана или огурца быстро и без проблем вам поможет обычная ложка для мороженого. Просто зачерпните серединку ложкой и тяните.

Мягкое мясо

Не солите мясо в начале приготовления или, когда вам вздумалось. Соль помогает выделить сок и, если это сделать раньше времени – мясо будет жестче. Посолите мясо в конце приготовления, а лучше всего – уже готовое блюдо в тарелке.

Закончился майонез

Закончился или испортился майонез? Не паникуйте! Берите сметану, желток яйца и горчицу – такой майонез будет вкуснее купленного.

Варим молочную кашу

Рис, перловка, овес и другие крупы очень долго разбухают в молоке. Поэтому сначала нужно отварить кашу до полуготовности, а потом добавить молоко.

Пикантность для блюда

Необязательно в блюдо добавлять чеснок для пикантности. Можно натереть тарелку зубчиком чеснока перед подачей блюда на стол.

Режем яйцо без крошек

Разрезать отварное яйцо без крошек очень трудно. Но это становится легко, если предварительно смочить нож в холодной воде. Это поможет сделать и дольки, и кубики очень аккуратными.