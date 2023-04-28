Кулінар назвав головні секрети нарізки "сльозогінного" овочу

Як правильно нарізати цибулю

Для того, щоб комфортно різати цибулю її в першу чергу потрібно правильно почистити. Наприклад, для нарізування кубиками є свій секрет.

Ви повинні залишати плодоніжку - на якій тримаються всі пелюстки - так цибулина краще тримає форму при нарізці Брюнуа - це дрібний кубик зі стороною 1-2 мм.

Спочатку розріжте цибулину навпіл вертикально до росту, потім відріжте верхню частину і зробіть тоненькі надрізи гострою верхньою стороною ножа, починаючи перпендикулярно робити надрізи до цибулини.

Потім зробіть кілька надрізів паралельно до столу і після цього вже відріжте самі кубики.

До речі, обрізки не викидайте, а використовуйте в бульйоні та при варінні соусу.

Як нарізати цибулю соломкою

Для початку приберіть верх і плодоніжку повністю. Далі ріжте цибулину навпіл вертикально до росту, потім половину ріжте (не півкільцями, тому що тоді нерівномірний результат), а по росту, знову намагаючись перші рази тримати ніж перпендикулярно поверхні цибулини.

"Такий рівномірний результат дуже важливий у приготуванні супу з цибулі, великої кількості соусів та гарнірів", - зазначив Ярославський.