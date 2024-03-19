Куди зникли та чим зараз займаються найяскравіші учасники "Фабрики зірок"

Брати Борисенки

Саша і Вова потрапили на "Фабрику зірок", приховавши свій справжній вік - вони були неповнолітніми, а учасниками проекту могли бути лише ті, кому виповнилося 18.

Після того, як правда вийшла назовні, їх залишили в шоу, тому що вони завоювали серця глядачів.

Брати не змогли перемогти, посівши 4 місце, але їм була надана можливість зняти кліп на свою пісню.

Брати Борисенки (фото: instagram.com/sasha__borysenko)

Після цього Новий канал уклав з ними контракт, і вони записали близько 11 пісень і випустили 4 кліпи, але потім на деякий час зникли з медійного простору.

Виявилося, що Борисенки вирішили побудувати своє особисте життя і тимчасово призупинили свою музичну кар'єру.

Це було усвідомленим вибором, але позначилося негативно на їхньому успіху в індустрії. Зараз хлопці повертаються в шоу-бізнес і виступають у дуеті під назвою BRO.

Брати Борисенки (фото: instagram.com/bro_music_com)

Борис Апрєль

Борис Апрєль (ім'я при народженні - Борис Круглов) справив яскраве враження на суддів і глядачів "Фабрики зірок" своїм незвичним образом і провокативною поведінкою.

Після завершення шоу він узяв участь у суперфіналі проекту, однак зізнався, що зіштовхнувся з ворожим ставленням з боку інших учасників і членів журі.

У 2014 році Борис Апрєль заявив, що він - трансгендерна жінка, після чого зробив серію операцій і процедур зі зміни своєї статі.

У 2018 році повернувся на екрани телевізорів уже під ім'ям Зіанджа, ставши учасницею шоу "Голос країни". Пізніше вона змінила своє ім'я на Зі Фаамелу.

Відомо, що після початку великої війни в артистки виникли проблеми з оформленням документів.

В офіційних паперах досі зазначено, що вона є чоловіком, що завадило їй залишити країну.

Зі Фаамела (фото: instagram.com/zifaamelu)

Зараз співачка перебуває в Німеччині, куди потрапила, перепливши річку Дунай.

Як зізнавалася Зі, вона "бігла, рятуючи своє життя".

"Я почувалася злочинницею, але я не злочинниця, я біженка", - наголосила зірка нульових.

Стас Шурінс

У 2010 році цей виконавець з Литви приїхав підкорювати українську "Фабрику зірок", і навіть здобув перемогу, завоювавши серця багатьох шанувальників..

Не обмежуючись тільки музичною кар'єрою, Шурінс взяв участь у танцювальному шоу "Танці з зірками", де також посів перше місце.

Стас Шурінс (фото: instagram.com/shurins)

Після 2014 року він переїхав до Німеччини, щоб підтримати свою дружину, Віолетту, у боротьбі з хворобою.

На щастя, недугу побороти вдалося. Шурінс вирішив залишитися в Німеччині і продовжувати там творчу діяльність.

Наразі він пише пісні для відомих виконавців і веде канал на YouTube, де раніше представляв кавер-версії різних музичних композицій.

Олексій Матіас

А ось про те, як склалася доля цього "фабриканта", відомо мало. Олексій посів друге місце на "Фабриці зірок 3", і після цього успіху він вирішив випробувати свої сили у "Фабриці зірок. Суперфінал", де, нарешті, досяг бажаної перемоги.

Відомо, що Матіас хотів представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення, однак не пройшов відбір.

У 2014 році виконавець переїхав до Лос-Анджелеса, де і проживає донині. Його активність у соцмережах практично відсутня, тому чим займається Олексій в Америці - достеменно невідомо.

Олексій Матіас (фото: instagram.com/oleksiiofficial)

Артем Мєх

Артист брав участь у третьому сезоні "Фабрики зірок". Хоч і перше місце йому не дісталося, він отримав дещо інше.

У 2010 році колектив "Пара Нормальных" покинув виконавець Іван Дорн. Продюсерський центр Catapult Music запропонував співаку-початківцю стати новим солістом та виступати в дуеті з Анною Добриднєвою.

Гурту "Пара Нормальних" (фото: Facebook колективу)

Мєх радо погодився та підписав контракт на чотири роки. Коли ж минув відповідний термін, виконавець зайнявся сольною кар'єрою.

У 2016-му Артем знову став частиною дуету, поки через три роки колектив остаточно не розпався.

Зараз артист виступає під псевдонімом Will Armex і активно випускає комозиції, написані англійською мовою.

Разом із творчістю змін зазнав також імідж музиканта. Мєх обрав інший стиль одягу, змінив зачіску та відростив бороду.

Артем Мєх (фото: instagram.com/willarmex)

З початком повномасштабного вторгнення РФ співак веде інформаційну війну, займається волонтерством та виступає на благодійних концертах в підтримку України.

Єва Бушміна

Після участі на "Фабриці" Єва певний час входила до складу гурту "ВІА Гра". З початком сольної кар'єри виконавиця змінила псевдонім Бушміна на Layah, а згодом свій імідж: перефарбувалася та підстригла волосся.

Єва Бушміна (фото: instagram.com/layahmusic)

Щодо особистого життя, то його співачка довгий час тримала у секреті. Вже у 2013 році, після виходу з "ВІА Гри" стало відомо, що у неї народилася дочка від українського бізнесмена Дмитра Ланового - сина Володимира Ланового (екс-міністра економіки та кандидата у президенти України під час виборів 1994 року).

Проте їхній шлюб тривав недовго. Зараз Бушміна живе зі скульптором з Одеси Денисом Грищуком, відомим під псевдонімом Grishigiano. Пара перебуває у Франції, куди, судячи з фото в Instagram, переїхала ще до початку повномасштабної війни.

Єва Бушміна з чоловіком (фото: instagram.com/layahmusic)

Вона продовжує випускати пісні і разом із чоловіком розміщує еротичний контент на OnlyFans - платформі, що надає можливість продавати фотографії та відеоматеріали своїм шанувальникам за платну підписку.

Про повномасштабну війну, яку розпочала РФ на її батьківщині, вона мовчить. У своїх соцмережах колишня "фабрикантка" жодного разу не згадала про Україну.

Маша Собко

Свого часу зірка "Фабрики зірок" Маша Собко подавала великі надії і завдяки своєму вокалу могла стати передовою зіркою української естради. Втім, дівчина вирішила йти зовсім іншим шляхом, адже захотіла побудувати міцну родину та стати матір’ю.

У 2013 року Марія вийшла заміж за оператора Артема Онещака, а вже через два роки народила первістка - донечку Малену.

Маша Собко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/maria___sobko)

Через кілька років після народження своєї доньки, Собко продовжила з'являтися на екранах українців, хоча зайняти міцне місце в шоу-бізнесі було не так просто.

Її стали часто запрошувати на різні інтерв'ю та YouTube-канали, а також вона активно стала вести Instagram.

Маша Собко (фото: instagram.com/maria___sobko)

Під час великої війни у неї народився син, якого назвали Матвій.

Маша Собко з чоловіком і сином (фото: instagram.com/maria___sobko)

Щодо повномасштабного вторгнення РФ, співачка одразу ж зайняла проукраїнську позицію.