Куди зникла Слава Фролова - суддя з "Україна має талант", яка багато років не з'являється на ТБ

Від телешоу до культурних проєктів

Фролова приєдналася до команди "Україна має талант" ще у 2009 році, з першого сезону, й одразу вирізнилася серед суддів.

Поки її колеги часом рубали правду матку, вона завжди намагалася знайти теплі слова підтримки навіть для тих, хто не проходив далі.

Цим і підкорила глядачів - своєю добротою, відкритістю та бажанням надихнути. У шоу вона залишалась аж до 2016 року.

Слава Фролова (скріншот)

Однак після завершення участі в проєкті Слава вирішила кардинально змінити курс - відмовилася від шоу-бізнесу й занурилася в культуру.

Ще задовго до цього, у 2012 році, вона заснувала ініціативу Slava Frolova-Group - платформу для підтримки молодих українських митців.

Серед її найвідоміших культурних ініціатив - фестиваль ART-Пікнік, що мандрував містами України, популяризуючи мистецтво та залучаючи людей до творчості.

Слава Фролова (фото: instagram.com/slava_frolova)

Ще один важливий проєкт - конкурс дитячого малюнка ROCKIT, який допомагає дітям повірити у власний талант.

Паралельно Фролова зосередилась на сім’ї: виховує сина Марка, який цікавиться графічними романами, та доньку Серафиму.

Слава Фролова з дітьми (фото: instagram.com/slava_frolova)

Позиція під час війни

З початком повномасштабного вторгнення Росії телеведуча не залишилася осторонь.

Вона активно веде блог, де висвітлює події війни, ділиться фактами про злочини росіян та закликає підтримувати ЗСУ.

Також долучається до волонтерських ініціатив, допомагає зібрати кошти на потреби військових, організовує гуманітарну допомогу.

Слава Фролова (фото: instagram.com/slava_frolova)

У 2022 році вона записала відеозвернення, в якому поділилася, як змінилася її роль у новій реальності:

А от де зараз мешкає Слава - достеменно невідомо. Втім, колега Фролової Ігор Кондратюк розповідав, що вона наразі перебуває не в Україні.

"Слава Фролова зараз за кордоном, але я не вповноважений розповідати, де саме. Вона на зв'язку. Ми періодично пишемо одне одному, що дуже скучили. Коли планувався десятий сезон телешоу "Україна має талант", ми мали надію, що нас теж залучать до участі. Мене, правда, запрошували посидіти четвертим суддею, який за сценарієм постійно мінявся, але вже не згадаю, що завадило взяти участь", - ділився продюсер в одному зі своїх інтерв'ю.

Слава Фролова з Кондратюком (фото: instagram.com/slava_frolova)