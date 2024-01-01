Куди піти в Києві у січні для підтримки святкового настрою дітей і дорослих

Після того, як настає Новий рік, святковий настрій зазвичай зникає, адже попереду нові виклики життя. Проте у січні ще працюють новорічні локації, які допоможуть підтримати відчуття свята вам і вашим малюкам.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало локації, які підтримають ваш святковий настрій протягом січня і залюбки ділиться ним з вами.

Мавка Шоу на ВДНГ

До 7 січня на ВДНГ глядачів буде тішити легендарне "Мавка Шоу". Це нове сучасне шоу для всієї родини. Неймовірна хореографічна вистава, створена за мотивами улюбленого українського мультиплікаційного фільму "Мавка. Лісова пісня".

Динамічні танці, хореографія та акробатика, від якої перехоплює дух та, звісно, історія добра і зла, яку так люблять діти, а дорослі пізнають у житті. Чарівна історія Мавки оживає на сцені, поєднуючи класику і сучасність.

Це не просто шоу, яке, до речі супроводжується лише голосом оповідача, а справжня подорож у світ української міфології, повний емоцій та вражень.

Діти до трьох років можуть завітати безкоштовно у супроводі одного з батьків з одним квитком.

Мавка Шоу (фото: пресслужба локації)

Резиденція Санти на ВДНГ

Резиденція Санти до 7 січня чекає на юних гостей, щоб занурити їх у захопливі новорічні пригоди. Улюблені ельфи зустрічатимуть маленьких відвідувачів та готують для них музичне диво, яке підкорить серця дітей і дорослих.

Захопливі пригоди об'єднають дітей та дорослих у спільних веселощах, що наповнять енергією та гарним настроєм на довгий час.

Дітям до п'яти років безкоштовний вхід у супроводі одного з батьків з одним квитком.

Резиденція Санти (фото: пресслужба локації)

Парк ілюмінацій. ILLUMINARIUM. Магія світла

ILLUMINARIUM обіцяє дорослим і дітям незабутню атмосферу новорічного настрою та відпочинку, де кожен може поринути у світ справжніх дитячих казок і святкового дива.

Парк здивує відвідувачів ілюмінованими тунелями та арками, де кожен може створити унікальні фото, прогулюючись арт-простором аж до 18 лютого.

Парк ілюмінацій (фото: instagram.com/illuminarium.ua)