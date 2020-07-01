Куда украинцы могут полететь с 1 июля и что для этого нужно

Лето в Украине в самом разгаре и многие люди не оставили мысли полететь отдохнуть заграницу. Так, для наших сограждан это стало возможным, ведь с 1 июля для нас открыли небо ряд стран.

Итак, какие же страны доступны для отдыха. К ним относятся: Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория.

Для полета в Турцию вам измерят температуру на входе в самолет. Возвращение на родину без обсервации.

В Египет можно улететь, но по прилету в Украину необходима 14-дневная самоизоляция, так как эта страна относится к странам с высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

Хорватия открывает для нас небо с единственным условием, у туриста должна быть бронь отеля либо жилья. Температурный скрининг при входе в самолет.

Черногория открыта для украинских путешественников при наличии справки об отсутствии коронавируса, которая сделана на протяжении 48 часов до отлета.

К сожалению, страны Евросоюза пока остаются закрытыми для украинских граждан. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, направляются на корабль, гражданам, транзитом следующих через ЕС, въезд разрешен.

Каждые 2 недели ЕС будет пересматривать список государств, из которых возможно въезжать. И в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

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