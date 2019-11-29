Куда пойти в Киеве: Зимняя страна, ДахаБраха и другие яркие шоу декабря

Декабрь – тот самый месяц, когда оглядываешься на прошедшие двенадцать и удивляешься тому, сколько всего произошло. Но еще больше впечатляет количество того, что нужно успеть до Нового Года. С подарками и открытками для друзей каждый разберется сам, мы же подготовили топ-мероприятий, которые рекомендуем посетить в декабре.

Если измерять среднюю величину по шкале крутости, первый зимний месяц – выдастся отнюдь не холодным: возвращение украинских рок-героев O.Torvald, визит солнечных латышей Brainstorm, открытие зимнего парка на ВДНГ и еще много всего интересного!

O.Torvald

Stereo Plaza, 5 декабря (билеты)

Творческий отпуск пошел O.Torvald на пользу. Группа вернулась на сцену с обновленным составом, новым двойным альбомом на 16 песен "Diler Kaifu" и желанием отвоевать былую популярность. Фронтмен Женя Галич выбрал правильное направление для развития своей группы – тексты стали куда взрослее и серьезнее, а звук жестче, драйвовее. Старые поклонники оценят более зрелый стиль любимого коллектива, а для новых слушателей – это наиболее подходящий момент, чтобы ознакомиться с дискографией O.Torvald и присоединиться к внушительных размеров фан-базе.

O.Torvald

ДахаБраха

Дворец Спорта, 6 декабря (билеты)

Влад Троицкий, ГогольФест, театр "Дах" и его музыкальные филиалы фрик-кабаре DakhDaughters и арт-группа ДахаБраха – главные ньюсмейкеры последних лет в области украинской культуры. ДахаБраха и вовсе давно перестала быть просто музыкальной группой с уклоном в украинский фольклор. Они давно стали образом современной украинской музыки на мировой карте. Музыканты представляют Украину не только на лучших фестивалях мира, но также своим появлением в саундтреках к популярным сериалам и собирая самые большие залы у себя на родине.

ДахаБраха

Зимняя страна 2019-2020

ВДНГ, с 7 декабря по 1 марта, вход на территорию свободный (подробности)

Пятый год подряд территория парка ВДНГ превратится в огромный тематический парк-фестиваль "Зимняя страна", где вплоть до весны будут исполнять желания взрослых и детей. Развлечений в каждом году становится все больше: каток под открытым небом, ярмарка и фудкорт, тюбинговые горки, экстремальные аттракционы, резиденция Деда Мороза, "Рождественская Фабрика Желаний", замок ледяных скульптур и многое-многое другое. Все рассчитано на то, чтобы создать у посетителя волшебное праздничное настроение.

Зимняя страна 2019-2020

НЕАНГЕЛЫ13

Дворец "Украина", 11 декабря (билеты)

Две прекрасные девушки Слава и Виктория из группы "Неангелы", известны своими уникальными голосами. В єтом году дуэт решил порадовать своих поклонников двойнім предновогодним подарком – новым альбомом "13" и концертами в его поддержку. Так, казалось бы, несчастливое и неангельское число обернулось для всех чем-то хорошим.

НЕАНГЕЛЫ

Христина Соловий

Atlas, 12 декабря (билеты)

Представительница нового поколения украинской музыки Христина Соловий не часто балует слушателей концертами. Но наконец-то исполнительница объявила, что записала долгожданный альбом своих песен и отправляется в тур по Украине. Это значит, что пора побеспокоиться о билетах, которые заканчиваются весьма стремительно. Это будет нежное фольклорное выступление, на которое стоит прийти, чтобы зарядиться чем-то добрым и теплым перед наступлением совсем зимних холодов.

Христина Соловий

Brainstorm

Caribbean Club, 12 декабря (билеты)

Латышская группа Brainstorm выйдет на сцену Caribbean Club, чтобы сыграть лучшие хиты за свою 30-летнюю историю, включая знаменитую "Maybe", которую многие помнят наизусть. У команды давно образовалась тесная эмоциональная связь с украинскими поклонниками, поэтому концертные залы на их выступлениях всегда заполнены. Новая программа называется "30 музыкальных историй", и каждую из них музыкантам поможет раскрыть музыка.

Brainstorm

Гапочка

Caribbean Club, 17 декабря (билеты)

Победители всемирного музыкального чемпионата Global Battle of the Bands инди-электронный дуэт Гапочка выступит с презентацией альбома "Необхідна". Первый сингл "Чую" вышел в начале лета, но сам альбом выйдет только накануне концерта, так что вы еще успеваете послушать, выбрать любимые песни и выучить их тексты наизусть. Не стоит забывать и о трех предыдущих альбомах "Етап", "Електроакустика" и "Лови мої слова".

Гапочка

Рождественская Фабрика Желаний

ВДНГ, павильон 2, до 19 января (билеты)

Волшебный павильон "Рождественской Фабрики Желаний" на территории ВДНГ начинает воплощать в жизнь мечты маленьких гостей. Вне зависимости от возраста посетителям здесь обещают провести экскурсию по сказочному производству, на котором работают сказочные эльфы. Где-то там, среди массивных декораций, находится то самое место, где создают елочные игрушки. Принять участие в этом процессе могут все гости, а в конце забрать один шарик с пожеланием с собой, чтобы украсить им домашнюю елку.

Рождественская Фабрика Желаний

Выставка "Вселенная Тела"

ВДНГ, павильон 4, до 19 января (билеты)

"Вселенная Тела" – выставка, о которой уже, наверное, слышали все киевляне и гости столицы. Более того, экспозицию дважды продлевали в виду ее популярности. Еще бы, такая выставка – познавательна, увлекательна, моментами способна шокировать и даже изменить представление человека о хрупкости собственного здоровья.

Выставка "Вселенная Тела"